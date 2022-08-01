Nam thanh niên suýt bị mù mắt vì vừa nằm vừa xem điện thoại

Thế giới 01/08/2022 16:53

Một nam thanh niên 30 tuổi đến từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã bị bong võng mạc khi vừa nằm trên giường vừa xem điện thoại.

Theo 163, gần đây, một người đàn ông 30 tuổi họ Vương đến từ Hàng Châu, Chiết Giang suýt chút nữa bị mù vì một thói quen mà nhiều người gặp phải. Khi anh Vương đang nằm trên giường chơi game bằng điện thoại thì tay anh run run, chiếc điện thoại rơi xuống mặt rồi đập vào mắt phải của anh. Khi đó anh Vương thấy rất đau, vậy nhưng khi mở mắt ra, anh Vương thấy mọi thứ trong tầm nhìn đều không rõ.

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 Hiện nay rất nhiều người có thói quen vừa nằm vừa xem điện thoại, vậy nhưng ít ai biết rằng điều đó có thể sẽ khiến mắt bị mù - Ảnh minh họa: Internet

Một lát sau, anh Vương cảm thấy dường như có một bóng mờ trong khóe mắt phải của mình. Cho dù anh Vương có chớp mắt hay dùng tay dụi mắt cũng không có tác dụng. Đến lúc này, Vương mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc và đến ngay bệnh viện thăm khám.

Sau khi khám cho anh Vương, bác sĩ cho biết anh Vương bị bong võng mạc ở mắt phải, nếu tách khỏi hoàng điểm có thể gây mất thị lực nghiêm trọng hoặc thậm chí mù lòa. Sau khi được phẫu thuật, thị lực của anh Vương đã dần dần được phục hồi.

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 Anh Vương bị điện thoại rơi vào mắt và bị bong võng mạc, nếu không điều trị kịp thời có thể sẽ bị mù lòa

Giữa lúc thời đại công nghệ bùng nổ, chúng ta không thể không sử dụng điện thoại thông minh, vậy nhưng chúng ta cần chú ý 5 “thủ thuật” sau để bảo vệ đôi mắt của mình đó là:

1.Kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, mỗi 40 phút đến 60 phút cần ngẩng đầu nhìn xa 20 giây đến một phút.

2.Giữ khoảng cách giữa mắt và điện thoại.

3.Cố gắng sử dụng cả hai mắt cùng lúc, nếu nằm nghiêng khi dùng điện thoại sẽ là tăng nguy cơ mỏi mắt.

4.Không nên tắt đèn lúc sử dụng điện thoại, ánh sánh điện thoại gây kích thích gây hại cho võng mạc.

5.Mỗi năm nên đi kiểm tra mắt một lần.

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Từ khóa:   chơi game bong võng mạc điện thoại thông minh

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