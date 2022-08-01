Cô gái bị cưỡng hiếp tập thể trong một trung tâm phục hồi chức năng

Thế giới 01/08/2022 15:50

Một cô gái đã bị cưỡng hiếp tập thể tại một trung tâm phục hồi chức năng, bọn tội phạm còn dùng hình ảnh tục tĩu để đe dọa nạn nhân.

Theo India Today, một cô gái ở Ấn Độ cho biết rằng cô đã bị cưỡng hiếp tập thể tại một trung tâm phục hồi chức năng ở thị trấn Rishikesh, bang Uttarakhand. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, phía cảnh sát đã mởi một cuộc điều tra về vụ việc này.

Được biết, nạn nhân quen một người đàn ông thông qua một cô gái đến từ Delhi, cô gái này điều hành một trung tâm phục hồi chức năng ở thị trấn Rishikesh. Phía cảnh sát cho biết thêm: “Vài ngày sau đó, cô gái bị hai người đàn ông cưỡng hiếp sau khi được cho uống đồ uống lạnh có pha thuốc an thần. Khi dần dần tỉnh lại, nạn nhân phát hiện mình đang bị cưỡng hiếp. Bị cáo còn dùng video và những hình ảnh tục tĩu để đe dọa nạn nhân. Sau đó nạn nhân được đưa ra ngoài thị trấn và bị cưỡng hiếp nhiều lần”.

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 Cô gái bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể sau khi uống phải nước uống pha thuốc an thần - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái không chịu đựng được hành vi quấy rối tình dục của bị cáo nên đã viết thư cho một cán bộ công an cấp cao nói về sự việc của mình. Ngay sau đó phía cảnh sát đã mở cuộc điều tra và đang tìm kiếm thêm những bằng chứng khác liên quan đến vụ án này.

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