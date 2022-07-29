Quán bar cấm phụ nữ trên 65 kg không được vào trong gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Thế giới 29/07/2022 10:17

Mới đây một quán bar ở Giang Tô đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng Trung Quốc vì quy định những người phụ nữ trên 65 kg không được vào trong.

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây trước cửa một quán bar ở Vô Tích, Giang Tô có ghi rõ quy định những ai không được vào trong quán và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng nước này. Theo đó, quán bar này không cho những người phụ nữ nặng hơn 65 kg vào trong, ngoài ra còn cấm những ai đầu trọc hoặc đeo dây xích vàng lớn vào bên trong.

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 Những quy định gây phẫn nộ cộng đồng mạng xứ Trung của một quán bar tại Vô Tích, Giang Tô

Một cuộc thảo luận lớn trên các diễn đàn đã nổ ra, đáp lại sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, một nhân viên của quán bar cho biết đó chỉ là một trò đùa cho việc tuyên truyền quảng cáo mà thôi. Những ai có cân nặng hơn 65 kg vẫn được vào trong chỉ cần có hình thức một chút. Người này còn cho biết những cô gái “khó nhìn” cũng không phải là khách hàng của quán bar và cũng không đến quán bar này.

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 Theo đó, những người phụ nữ nặng hơn 65 kg sẽ không được vào quán bar

Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ với quy định này của quán bar, những người có tiền muốn đến quán bar để giải trí vậy nhưng khi nhìn thấy quy định này đành thay đổi quyết định của mình. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng tinh mắt phát hiện, khi sử dụng tiếng Anh quán bar này ghi 130 kg còn khi sử dụng tiếng Trung lại ghi 130 cân (130 cân của Trung Quốc chỉ bằng 65 kg). Có thể đây là một hành động gây sự chú ý của quán bar nhưng điều đó lại mang đến sự phẫn nộ cho cư dân mạng.

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