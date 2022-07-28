Cô gái 22 tuổi qua đời vì thức đêm làm việc trong nhiều ngày liên tiếp

Thế giới 28/07/2022 10:32

Sau khi thức đêm tăng ca làm việc 4-5 ngày liên tiếp cô gái 22 tuổi đã bị đột tử, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp.

Theo Baijiahao, ngày 9/7, Phó chủ nhiệm Lư Kiêu – bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện số 2 thuộc Trường Đại học Y khoa Chiết Giang đã tiếp nhận một bệnh nhân 22 tuổi. Cô gái nhập viện do thức đêm làm việc 4-5 ngày liên tiếp, mỗi ngày đều tăng ca đến 4-5 sáng. Cuối cùng cô gái 22 tuổi đã bị đột tử, khi đồng nghiệp đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng ngừng tim, ngừng hô hấp. Bệnh nhân được chăm sóc trong phòng ICU nhưng tình trạng không tốt lên.

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 Thức đêm làm việc liên tiếp trong nhiều ngày, cô gái 22 tuổi bị đột tử

Được biết, cô gái trẻ này mới đi làm không lâu, cô làm việc cho một công ty Internet. Bác sĩ Lư Kiêu cho biết, cô gái đã bất tỉnh khi được đưa đến phòng cấp cứu. Kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện bệnh nhân không còn nhịp tim và hô hấp. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch và được chẩn đoán có thể là đột tử do viêm cơ tim.

Sau khi sự việc xảy ra, bố của cô gái cũng nhiều lần đăng tải video cầu cứu lên mạng xã hội. Ông nói rằng ông quê ở Giang Tây, gia đình đã đứng ra vay tiền để cho con gái đi học đại học, con gái muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên nỗ lực làm việc. Trước tình trạng bệnh của con gái, gia đình định ghép tim nhưng không đủ khả năng vì chi phí quá lớn nên người bố đã đăng video để kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng.

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 Bố cô gái chia sẻ rằng, gia đình phải vay mượn tiền để cho con đi học, vừa đi làm thì con gái lại bị đột tử
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 Sau nhiều ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng cô gái ngày một xấu đi

Vậy nhưng vào ngày 26/7, gia đình cô gái đã thông báo với truyền thông rằng, con gái mình đã mãi mãi ra đi sau nhiều ngày được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sự việc của cô gái trẻ 22 tuổi này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt là các bạn trẻ.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung viêm cơ tim ngừng tim

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