Vợ sinh con gái nhưng chồng không muốn đặt tên cho con vì cho rằng xui xẻo và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 27/07/2022 14:20

Một người chồng cho rằng vợ sinh con gái đầu lòng là xui xẻo nên lười không thèm đặt tên cho con và nhận về cái kết chẳng thể ngờ.

Ngày 26/7, nội dung tin nhắn của một người đàn ông họ Yao đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc được đăng tải trên mạng xã hội và ngay lập tức đã gây chú ý với cộng đồng mạng nước này. Theo đó, người đàn ông này nói rằng: “Sinh con gái thật xui xẻo, đặt tên cũng lười không muốn đặt”. Khi nói chuyện với nhóm bạn, Yao cũng nói rằng: “Không muốn ở bệnh viện thêm một phút nào, quá xui xẻo, sinh một đứa con gái. Chờ đợi 10 tháng, chờ đợi một… đúng là xui xẻo quá. Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy với tôi”. Thậm chí có cư dân mạng còn cho biết, Yao sẽ ly hôn với vợ vì vợ sinh con gái.

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 Yao không muốn đặt tên cho đứa con vừa mới chào đời vì vợ sinh con gái - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc này được công khai, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ trước hành động đáng lên án của Yao. Chia sẻ với truyền thông, một người bạn của Yao cho biết, những gì Yao nói khi đó chỉ là cằn nhằn, bố mẹ Yao cũng đã trách mắng anh ta. Người bạn này của Yao cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, một số cư dân mạng đã đến cửa hàng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Yao. Đứa con gái mà Yao không muốn đặt tên là con đầu lòng của vợ chồng anh.

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 Yao đã hứng chịu gạch đá từ cộng đồng mạng sau khi sự việc này được đăng tải - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với phóng viên, Yao cho biết tính cách của mình hơi hung hăng, lúc vợ sinh con anh chỉ phàn nàn một vài điều. Sau này anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy và chăm sóc con gái đầy đủ. Người đàn ông này cho biết, trước khi vợ sinh con anh ta đã bị lừa một số tiền và cũng rất mong vợ sinh được con trai nhưng mọi chuyện không xảy ra như anh mong muốn nên đã nói những điều không nên nói với bạn bè.

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