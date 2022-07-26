Mới đây kết quả vụ kiện liên quan đến hôn nhân của một cặp vợ chồng ở tỉnh Liêu Ninh đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Theo đó, một cặp vợ chồng ở thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã kết hôn được 30 năm, cả hai có với nhau một cô con gái. Tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng người vợ bất ngờ phát hiện người chồng đã lừa dối mình trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, trong thời gian chung sống với vợ, người chồng còn tặng nhân tình 3,79 triệu nhân dân tệ (khoảng 13 tỷ đồng). Người vợ tức giận khởi kiện ra tòa đồng thời yêu cầu nhân tình trả lại đầy đủ số tiền đã nhận từ chồng mình.

Trong vòng 14 năm, ông Vương đã cho nhân tình số tiền 3,79 triệu nhân dân tệ (khoảng 13 tỷ đồng)

Theo Baijiahao, bà Lý và ông Vương ở thành phố Trang Hà đã đăng ký kết hôn vào năm 1991, họ có một cô con gái. Vậy nhưng từ năm 2008, ông Vương và Tiểu Hà gặp nhau và duy trì mối quan hệ bất chính. Năm 2020, bà Lý phát hiện ông Vương đã đưa tiền cho Tiểu Hà. Bà Lý cho rằng số tiền đó thuộc tài sản chung của hai vợ chồng, việc ông Vương chuyển tiền cho Tiểu Hà là trái với thuần phong mỹ tục, đồng thời cũng vi phạm quyền tài sản của nguyên đơn. Bà Lý yêu cầu Tiểu Hà phải trả lại số tiền đã nhận từ chồng mình cho bà.