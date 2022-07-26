Chồng ngoại tình cho bồ nhí 13 tỷ đồng, vợ khởi kiện quyết tâm đòi lại

Thế giới 26/07/2022 10:34

Người vợ bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình và tặng rất nhiều tiền cho nhân tình mặc dù cả hai đã kết hôn với nhau hơn 30 năm và có với nhau một cô con gái.

Mới đây kết quả vụ kiện liên quan đến hôn nhân của một cặp vợ chồng ở tỉnh Liêu Ninh đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Theo đó, một cặp vợ chồng ở thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã kết hôn được 30 năm, cả hai có với nhau một cô con gái. Tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vậy nhưng người vợ bất ngờ phát hiện người chồng đã lừa dối mình trong một thời gian dài. Không chỉ vậy, trong thời gian chung sống với vợ, người chồng còn tặng nhân tình 3,79 triệu nhân dân tệ (khoảng 13 tỷ đồng). Người vợ tức giận khởi kiện ra tòa đồng thời yêu cầu nhân tình trả lại đầy đủ số tiền đã nhận từ chồng mình.

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 Trong vòng 14 năm, ông Vương đã cho nhân tình số tiền 3,79 triệu nhân dân tệ (khoảng 13 tỷ đồng)

Theo Baijiahao, bà Lý và ông Vương ở thành phố Trang Hà đã đăng ký kết hôn vào năm 1991, họ có một cô con gái. Vậy nhưng từ năm 2008, ông Vương và Tiểu Hà gặp nhau và duy trì mối quan hệ bất chính. Năm 2020, bà Lý phát hiện ông Vương đã đưa tiền cho Tiểu Hà. Bà Lý cho rằng số tiền đó thuộc tài sản chung của hai vợ chồng, việc ông Vương chuyển tiền cho Tiểu Hà là trái với thuần phong mỹ tục, đồng thời cũng vi phạm quyền tài sản của nguyên đơn. Bà Lý yêu cầu Tiểu Hà phải trả lại số tiền đã nhận từ chồng mình cho bà.

Ông Vương cũng thừa nhận rằng ông đã có một mối quan hệ không chính đáng với Tiểu Hà, họ có với nhau một đứa con trai. Trong quá trình qua lại, ngoài việc cho Tiểu Hà tiền, ông Vương còn mua nhà và xe cho “vợ bé”. Tiểu Hà lại cho rằng cô là nạn nhân, cô không biết sự thật về tình trạng hôn nhân của ông Vương nên hai bên mới qua lại. Hiện tại họ có với nhau một cậu con trai 10 tuổi, việc ông Vương chuyển tiền cho Tiểu Hà là để cấp dưỡng nuôi con.

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 Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, bà Lý đã khởi kiện đòi lại số tiền chồng cho bồ nhí

Phía tòa án cho rằng, trong cuộc hôn nhân với bà Lý, ông Vương đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng với Tiểu Hà điều này trái với thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội. Trong thời gian tồn tại quan hệ hôn nhân, vợ và chồng đều có quyền ngang nhau đối với tài sản chung. Ông Vương đã tặng tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng cho Tiểu Hà, điều này đã vi phạm quyền sở hữu tài sản của bà Lý. Mặc dù Tiểu Hà nói rằng đó là tiền cấp dưỡng nuôi con nhưng đây là vụ án tranh chấp quà tặng chứ không phải tranh chấp về tiền cấp dưỡng con cái. Cuối cùng tòa án phán quyết rằng, Tiểu Hà phải trả lại số tiền 3,79 triệu nhân dân tệ cho bà Lý.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng Trung Quốc quan hệ bất chính thuần phong mỹ tục

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