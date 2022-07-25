Sau khi liên tục đòi ăn xoài, bé gái 5 tuổi đã bị người chú 33 tuổi giết hại dã man bằng gậy sắt và dao gây phẫn nộ cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ.

Theo 163, một người đàn ông 33 tuổi tên Umardeen ở Ấn Độ đã giết hại dã man cháu gái của mình sau khi bé gái 5 tuổi liên tục xin xoài để ăn. Được biết vụ việc này xay ra ngày 19/7 tại làng Kheda Kurtan, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Bị cáo khai rằng, anh ta tức giận trước sự mè nheo của bé gái khi liên tục đòi ăn xoài. Ban đầu người đàn ông này dùng gậy đánh vào đầu bé gái, sau đó dùng dao cắt vào cổ nạn nhân khiến cô bé chảy nhiều máu. Cuối cùng bị cáo nhét xác nạn nhân vào bao tải. Cảnh sát trưởng cho biết, bị cáo thậm chí đã cùng dân làng đi tìm kiếm nạn nhân, vậy nhưng anh ta đã bỏ trốn sau khi cảnh sát nghi ngờ anh ta là hung thủ.

Người đàn ông 33 tuổi đã giết hại dã man bé gái 5 tuổi sau khi cô bé liên tục đòi ăn xoài

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại nhà của Umardeen. Cảnh sát đã bắt bị can trong một khu rừng gần làng vào tối ngày 21/7, ngoài ra cảnh sát cũng đã tìm thấy hung khí gây án của Umardeen là một con dao và một thanh sắt.

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