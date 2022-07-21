Vợ liên tiếp sinh 5 cặp song sinh, chồng bỏ nhà ra đi vì “điều không bình thường”

Khi Gloria mang thai lần thứ 5, chồng cô đã cảnh báo rằng nếu không thể sinh ra chỉ một đứa trẻ thì anh ta sẽ không chăm sóc cô và các con nữa, vậy nhưng cô vẫn tiếp tục sinh đôi.

Một người phụ nữ sống ở Uganda tên Nalongo Gloria liên tiếp sinh 5 cặp song sinh, người chồng Ssalongo nghi ngờ điều này là “không bình thường” nên đã bỏ lại vợ con, âm thầm ra đi một mình. Theo Sohu, sau khi Gloria sinh cặp song sinh thứ 5, Ssalongo phàn nàn rằng điều đó quá sức với anh ta, Ssalongo không thể chịu nổi áp lực tài chính nên yêu cầu Gloria trở về với gia đình của cô.

Sau khi Gloria sinh nở lần thứ 5, chồng cô đã âm thầm bỏ nhà ra đi vì cô tiếp tục sinh đôi

Vậy nhưng Gloria đã mất liên lạc với gia đình mình, thấy vậy Ssalongo đã bỏ mặc vợ con, âm thầm bỏ nhà ra đi. Gloria tiết lộ rằng, khi cô đang mang thai lần thứ 5, chồng cô từng uy hiếp cô. Anh tha nói rằng nếu như cô không thể chỉ sinh một đứa con trong lần mang thai này, anh ta sẽ không chăm sóc mẹ con cô nữa.

Một ngày nọ, khi Gloria đang tìm kiếm việc làm, chồng cô đã thu dọn hành lý và lặng lẽ bỏ đi. Gloria không có cách nào đi tìm chồng vì cô còn phải chăm sóc những đứa con. Gloria sinh 5 cặp song sinh, 2 đứa con đã bỏ nhà đi, đến nay cô không biết các con ở đâu. Ngoài ra một đứa trẻ sau khi sinh ra đã mất nên hiện tại một mình Gloria kiếm tiền nuôi dưỡng 7 đứa con.

Mặc dù đối mặt với hàng loạt khó khăn từ cuộc sống nhưng Gloria cho biết cô sẽ không bao giờ bỏ rơi các con

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, không có tiền trả tiền thuê phòng. Gloria vẫn nói rằng, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi các con giống như bố lũ trẻ. Cô tin rằng Thượng đế sẽ giúp đỡ cô.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-lien-tiep-sinh-5-cap-song-sinh-chong-bo-nha-ra-di-vi-dieu-khong-binh-thuong-484956.html