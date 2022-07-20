Nhẫn tâm vứt con ruột vào thùng rác vì cãi nhau với chồng

Thế giới 20/07/2022 11:30

Sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ giấu tên đã vứt đứa con 7 tháng tuổi của mình vào thùng rác dưới cái nắng 40 độ để trả thù chồng.

Theo SCMP, cảnh sát Trung Quốc đang điều tra một người phụ nữ vì hành vi vứt con ruột 7 tháng tuổi vào thùng rác. Được biết, chiều ngày 17/7, sau khi cãi nhau với chồng, người phụ nữ giấu tên đã vứt con vào trong thùng carton gần khu vực thu gom rác sinh hoạt dưới cái nắng 40 độ.

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 Người phụ nữ nhẫn tâm vứt con vào thùng rác để trả thù chồng

Hình ảnh từ CCTV cho thấy, người phụ nữ ôm một đứa trẻ đi về phía trung tâm thu gom rác. Khi đến nhà ga, cô dừng lại, cúi xuống sau đó đặt đứa bé vào trong một chiếc hộp carton. Không chỉ vậy, người phụ nữ này tiếp tục lấy điện thoại ra chụp hình đứa trẻ nằm trong chiếc hộp rồi sau đó gửi cho người chồng. Sau khi làm xong mọi việc, người này đã đi một đoạn ngắn rồi dừng lại trước một cửa hàng và quan sát vị trí cô bỏ đứa trẻ.

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 Sau khi cãi vã với chồng, người phụ nữ này đã bế đứa con 7 tháng tuổi cho vào thùng carton gần khu vực thu gom rác sinh hoạt

Ngay sau đó, một người đi đường đã phát hiện ra đứa trẻ và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác nhận rằng tình trạng sức khỏe của em bé ổn định. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ nói rằng cô cảm thấy có lỗi sau khi vứt bỏ con ruột của mình. Cô không có ý định bỏ rơi đứa bé mà chỉ đang cố gắng trút giận vào người chồng sau khi hai người xảy ra cãi vã.

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 Người phụ nữ này cho biết, cô không có ý định bỏ rơi con ruột mà chỉ đang trút giận vào người chồng

Sau khi sự việc này được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng tức giận và sốc trước hành động của người mẹ. Gần đây, một loạt trường hợp trẻ em bị bỏ rơi tại Trung Quốc đã được báo cáo và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận nước này.

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