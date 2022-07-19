Giữa thời tiết nắng nóng, một đứa trẻ sơ sinh đã bị ai đó ném vào thùng rác, hình ảnh này khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng bức xúc.

Những ngày vừa qua, Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp. Vậy nhưng, tại Quảng Đông, Trung Quốc một đứa trẻ sơ sinh đã bị ai đó ném vào thùng rác khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ.

Người dân đi vứt rác đã nghe được tiếng khóc và phát hiện có một trẻ sơ sinh trong thùng rác

Theo 163, sự việc xảy ra vào ngày 18/7 tại Giang Môn, Quảng Đông, em bé sơ sinh vài tháng tuổi bị ai đó ném vào thùng rác và khóc thét ở trong đó. Sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung lên án mạnh mẽ cha mẹ của em bé, vì xung quanh khu vực này không lắp camera nên vẫn chưa thể tìm được ai là người ném em bé vào thùng rác.

Người dân xung quanh cho biết, khi họ đi vứt rác thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con bên trong thùng rác. Khi nhìn thấy đứa trẻ, họ đã gọi điện báo cảnh sát và đưa đứa trẻ ra khỏi thùng rác. Không tìm được cha mẹ đứa trẻ, những người dân địa phương đã đưa cháu bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Rất may tình hình sức khỏe của đứa trẻ đã dần dần ổn định. Hiện tại sự việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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