Người đàn ông tự tát vào mặt mình 100 cái trên sóng trực tiếp với lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 19/07/2022 10:40

Một người đàn ông tự tát vào mặt mình 100 cái trên sóng trực tiếp đến chảy máu mũi vì một lý do chẳng ai ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Mới đây, người đàn ông họ Dương đã điên cuồng tát vào mặt mình trong một buổi phát sóng trực tiếp. Nhiều người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này đã khuyên Dương không nên tiếp tục thực hiện hành động này nhưng Dương vẫn tiếp tục tự tát vào mặt mình đến khi mặt sưng đỏ và máu mũi chảy ra.

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 Dương nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi thực hiện hành vi tự tát bản thân 100 cái

Theo 163, có thông tin cho rằng Dương thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân của mình với mục đích nhằm chống lại “bạo lực mạng” và “bạo lực gia đình”. Vì vậy anh ta quyết định tự tát mình 100 cái trong suốt buổi phát sóng trực tiếp. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp mình truyền tải thông điệp.

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 Dương điên cuồng tát vào mặt mình...
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 ... đến chảy máu mũi với lý do chống lại "bạo lực mạng" và "bạo lực gia đình"

Chứng kiến cảnh Dương điên cuồng tự tát vào mặt mình, phần đông cư dân mạng cảm thấy kinh hãi. Nhiều người cho rằng, hành động của Dương thể hiện xu hướng bạo lực. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, người đàn ông này muốn gây sự chú ý với cộng đồng mạng Trung Quốc và muốn “nhận quà” trong quá trình phát sóng trực tiếp nên mới có hành động ngược đãi bản thân như vậy.

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Từ khóa:   ngược đãi bản thân phát sóng trực tiếp cộng đồng mạng Trung Quốc

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