Giết chồng vì không được mặc quần jean sau khi kết hôn

Thế giới 18/07/2022 17:25

Một người phụ nữ đã giết chết chồng của mình bằng một con dao sau khi bị anh ta cấm mặc quần jean, vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

Theo India Today, một người đàn ông ở Jamtara, bang Jharkhand, Ấn Độ đã bị vợ đâm chết sau khi anh ta ngăn cô mặc quần jean. Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

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 Sau khi bị chồng cấm cản việc mặc quần jean, người phụ nữ đã giết chồng bằng một con dao - Ảnh minh họa: Internet

Được biết sự việc xảy ra vào tối ngày 16/8, nghi phạm được xác định là Pushpa. Vào ngày xảy ra vụ án, cô mặc quần jean đi xem hội chợ ở làng Gopalpur. Khi cô trở về nhà, cô và chồng đã xảy ra trannh cãi gay gắt về trang phục mà người vợ mặc. Người chồng hỏi rằng tại sao người vợ lại mặc quần jean sau khi kết hôn. Những lời bình luận của người chồng đã khiến Pushpa tức giận và cô đã dùng một con dao tấn công chồng mình.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, vậy nhưng người chồng đã không qua khỏi. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

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Từ khóa:   không qua khỏi điều tra vụ việc cộng đồng mạng Ấn Độ

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