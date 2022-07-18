Người phụ nữ tự sát sau khi bị bạn trai ép phá thai 14 lần trong 8 năm

Thế giới 18/07/2022 09:48

Người phụ nữ 33 tuổi đã tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh, nạn nhân cho biết bản thân đã bị bạn trai ép phá thai 14 lần trong suốt 8 năm qua.

Theo 163, sự việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 5/7 tại khu vực Jaitpur, phía đông nam New Delhi, Ấn Độ. Một người phụ nữ 33 tuổi đã tự sát sau khi để lại thư tuyệt mệnh. Trong thư nạn nhân cho biết, suốt 8 năm, người bạn trai sống chung với cô đã ép cô phá thai 14 lần.

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Nạn nhân tự tử và để lại thư tuyệt mệnh tố cáo bạn trai ép cô phá thai 14 lần trong 8 năm chung sống - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ viết trong bức thư rằng, cô và một người đàn ông sống chung với nhau. Người đàn ông này lấy lý do kết hôn để qua lại với nạn nhân vậy nhưng sau đó lại từ chối kết hôn với cô. Không còn cách nào khác, người phụ nữ đã tìm đến cái chết để giải thoát. Một người đàn ông làm việc cho một công ty phần mềm ở Noida đang bị cảnh sát điều tra vì có liên quan đến việc tự sát của nạn nhân.

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 Hiện tại, người đàn ông làm việc tại một công ty phần mềm đã bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến vụ tự sát của nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cảnh sát cho biết, ngày 7/5 phía cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi thông báo về vụ tự sát của một người phụ nữ ở Jaitpur. Một đội cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện nạn nhân treo cổ tự tử trong phòng. Bước đầu điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng, nạn nhân đã ly hôn được 7-8 năm. Chồng cũ của nạn nhân cũng được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. Người này cho biết anh và nạn nhân đã ly hôn 8 năm về trước. Hiện nay phía cảnh sát Ấn Độ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này.

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Từ khóa:   treo cổ tự tử từ chối kết hôn thư tuyệt mệnh

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