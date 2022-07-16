Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ lừa hai con uống thuốc trừ sâu để trả thù

Thế giới 16/07/2022 08:16

Người mẹ sinh năm 1993 lừa hai đứa con ruột của mình uống thuốc trừ sâu để trả thù vì nghi ngờ chồng ngoại tình bị khởi tố về tội cố ý giết người.

Theo QQ, một người phụ nữ sinh năm 1993 đã bị truy tố vì tội cố ý giết người tại huyện Uyển Bình, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 11/7. Quá trình điều tra cho thấy, đêm ngày 22/11/2018 bị cáo họ Ngô nghi ngờ chồng ngoại tình. Cô ngăn cản không cho chồng đi ra ngoài nên cả hai đã xảy ra xô xát. Vậy nhưng điều này vẫn không thể ngăn được người chồng. Sau khi chồng đi ra khỏi nhà, Ngô cũng bỏ đi trong cơn tức giận.

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 Nghi ngờ chồng ngoại tình, Ngô đã lừa hai đứa con uống thuốc trừ sâu để trả thù chồng

Sau đó gia đình phát hiện và thuyết phục Ngô trở về nhà, 2 giờ sáng ngày hôm sau, Ngô gọi điện cho chồng nhưng người chồng không trả lời. Lúc này, Ngô nảy sinh ý định uống thuốc trừ sâu để trả thù chồng. Ngô lấy chai thuốc trừ sâu trong nhà đổ ra một cái khay kim loại.

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 Với hành động của mình, Ngô đã bị khởi tố về tội cố ý giết người

Ngô uống thử một lượng nhỏ thuốc trừ sâu trước, sau đó cô dụ dỗ con gái 2 tuổi và con trai 7 tuổi uống theo. Sau khi được người nhà phát hiện, ba mẹ con được đưa đến bệnh viện điều trị ngay lập tức. Rất may vì không uống nhiều thuốc trừ sâu nên 3 mẹ con đã qua cơn nguy kịch ngay sau đó.

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Từ khóa:   trả thù chồng chồng ngoại tình uống thuốc trừ sâu

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