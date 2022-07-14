Mua trứng gà online, người đàn ông dở khóc dở cười khi phát hiện trứng gà đã nở thành gà con vì trời quá nóng

Một sự việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại Nam Kinh, Trung Quốc khi một con gà con đã được nở ra từ lốc trứng mà anh Vương mua online.

Theo Baijiahao, anh Vương đến từ Nam Kinh, Trung Quốc đã đặt mua trực tuyến 10 quả trứng gà vào ngày 27/6 và đặt chúng ở trong nhà bếp. Bao bì sản phẩm ghi rằng trứng gà có thể bảo quản trong 15 ngày.

Anh Vương đến từ Nam Kinh, Trung Quốc đi làm về và bất ngờ phát hiện tiếng gà con xuất hiện trong nhà của mình

Do mấy ngày nay thời tiết ở Nam Kinh quá nóng, cả nhà anh Vương mua cơm hộp bên ngoài ăn và quên mất lốc trứng gà đã mua trước đó ở trong bếp. Ngày 12/7, anh Vương đi làm về đã nghe thấy tiếng gà con, anh tưởng rằng hàng xóm nuôi gà ở ban công. Ngoài ra, anh Vương còn phát hiện ra một quả trứng khác trong hộp trứng cũng sắp nở thành gà con. Sự việc này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc khá thích thú.

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