Ăn cắp đồ của bạn gái để tặng cho bạn gái quen qua mạng với lý do chẳng thể ngờ

Một người đàn ông tại Chiết Giang, Trung Quốc vừa bị bắt với lý do ăn trộm đồ của người yêu để tặng cho một cô gái mà anh ta mới quen trên mạng.

Theo Sohu, một người đàn ông họ Zhu đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã bị bắt vì lấy trộm đồ cá nhân của bạn gái để tặng cho một cô gái quen qua mạng. Điều đáng nói là Zhu lấy trộm những món đồ này để tặng cho một cô gái mà anh mới quen trên mạng với lý do “tạo ấn tượng tốt”. Được biết Zhu đã lấy trộm những món đồ có giá trị hơn 6.700 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) từ bạn gái của anh ta.

Zhu đã trộm đồ của bạn gái để tặng cho một cô gái mà anh ta mới quen trên mạng với lý do tạo ấn tượng tốt

Ban đầu, người bạn gái thấy đồ đạc của cô thường biến mất mà không rõ lý do. Cô nghĩ rằng mình đã làm mất nó một cách bất cẩn nhưng ngày càng nhiều đồ đạc bị mất khiến cô nghi ngờ. Đầu tiên là thỏi son, sau đó là vòng tay và cuối cùng là chiếc máy tính bảng đều không cánh mà bay. Người cô nghi ngờ chính là Zhu, bạn trai là người vào phòng của cô nhiều nhất.

Nạn nhân sau đó đã liên lạc với Zhu để hỏi rõ mọi chuyện nhưng người đàn ông này không thừa nhận. Vậy nhưng dưới sự tra hỏi liên tục của bạn gái, Zhu chọn cách giữ im lặng. Đến lúc này cô gái đã gọi điện báo cảnh sát.

Zhu đã bán máy tính bảng và vòng tay của bạn gái để lấy tiền ăn chơi

Sau khi điều tra cảnh sát phát hiện ra rằng, thỏi son, vòng tay và máy tính bảng của bạn gái đều do Zhu lấy trộm. Hai thỏi son được anh ta tặng cho một cô gái quen qua mạng vì muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương. Chiếc vòng tay và máy tính bảng thì Zhu đã bán lấy tiền ăn chơi. Hiện tại Zhu đã bị cảnh sát bắt giữ, với hành vi của mình, có khả năng Zhu sẽ phải đối mặt với án tù có thời hạn gần 3 năm.

Clip: Nữ phóng viên bất ngờ tát một cậu bé đứng bên cạnh ngay trên sóng truyền hình gây tranh cãi Mới đây một nữ phóng viên bất ngờ có hành động tát một cậu bé đứng cạnh mình trong buổi phát sóng trực tiếp gây tranh cãi mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-cap-do-cua-ban-gai-de-tang-cho-ban-gai-quen-qua-mang-voi-ly-do-chang-the-ngo-482984.html