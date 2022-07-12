Người mẹ khốn khổ nhất thế giới, sinh được 15 đứa con đều phải làm mồi cho cá sấu

Mặc dù đã hạ sinh 15 đứa con nhưng tất cả những đứa con của Buko đều bị cho cá sấu ăn một cách tàn nhẫn ngay khi vừa mới chào đời.

Người mẹ khốn khổ nhất thế giới này là Buko Balguda, bà sống trong ngôi làng của bộ lạc Karo ở Ethiopia. Buko từng sinh 15 đứa con nhưng tất cả những đứa con của bà đều bị đem cho cá sấu ăn thịt vì tộc trưởng cho rằng những đứa con của bà đều bị nguyền rủa.

Những đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ bị cá sấu ăn thịt ngay khi vừa chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Bi kịch của Buko bắt đầu từ trước khi kết hôn, khi đó chồng của Buko không tham gia vào một buổi lễ truyền thống của bộ lạc, đây là nghi thức mà đàn ông phải thực hiện trước khi kết hôn. Khi Buko và chồng làm đám cưới, tộc trưởng tuyên bố rằng bất cứ đứa trẻ nào mà vợ chồng Buko sinh ra đều bị “nguyền rủa” và sẽ bị “kết án tử hình” ngay khi vừa sinh ra.

Trong bộ tộc của Buko, tất cả mọi người đều nghe theo lời của tộc trưởng. Tộc trưởng nói rằng những đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ mang lại xui xẻo cho người thân và bộ tộc. Để tránh thảm họa xảy ra, những đứa trẻ bị nguyền rủa đã bị ném xuống sông để nuôi cá sấu ngay sau khi chúng được sinh ra.

15 đứa con của Buko đã phải làm mồi cho cá sấu vì những hủ tục của bộ lạc

Buko và chồng là cặp vợ chồng bất hạnh nhất thế giới khi lần lượt mất đi 15 đứa con của mình vì hủ tục này. Được biết, vì nghe theo lời của tộc trưởng, có khoảng 400 trẻ em bị cá sấu ăn thịt một cách tàn nhẫn mỗi năm ở Ethiopia.

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