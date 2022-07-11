Nữ sinh 15 tuổi bị 3 bạn cùng trường cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 11/07/2022 14:57

Một nữ sinh 15 tuổi đang học tại một trường công lập đã bị 3 người bạn trai cùng trường cưỡng hiếp tập thể trong một bữa tiệc sinh nhật ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Theo India Today, một thiếu nữ 15 tuổi đã bị 3 người bạn cùng trường cưỡng hiếp tập thể ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Sự việc được phát hiện khi bé gái không chịu đi học, khi mẹ cô bé hỏi lý do thì nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà. Ngay lập tức, người mẹ đã nộp đơn tố cáo lên đồn cảnh sát gần đó.

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 Thiếu nữ 15 tuổi đã bị ba người bạn cùng trường cưỡng hiếp tập thể và quay lại video - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, nạn nhân là một nữ sinh 15 tuổi và đang học tại một trường công lập, cô được một học sinh cùng trường mời đến dự tiệc sinh nhật. Trong bữa tiệc đó, một học sinh lớp 10 đã mời nạn nhân vào một căn phòng để “thảo luận”. Vậy nhưng ngay sau đó cô gái đã vô cùng bất ngờ khi người bạn này khóa trái cửa và rủ thêm hai người bạn khác của mình vào phòng.

Ba học sinh này được cho là đã cưỡng hiếp nữ sinh 15 tuổi và quay lại video. Đoạn video ngay sau đó cũng được gửi cho các học sinh trong trường. Được biết, hiện tại cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm tấn công tình dục cô gái 15 tuổi. Sự việc này hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

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Từ khóa:   Ấn Độ cộng đồng mạng Ấn Độ tấn công tình dục

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