Thiếu nữ bị cảnh sát cưỡng hiếp, quay video đe dọa suốt 2 năm với lý do chẳng thể ngờ

Thế giới 11/07/2022 11:13

Một cô gái ở Ấn Độ đã tố cáo một viên cảnh sát đã cưỡng hiếp khiến cô có thai, đồng thời người này còn quay lại video để tống tiền cô trong suốt một thời gian dài.

Theo 163, một cô gái đến từ thành phố Kanpur thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã làm đơn tố cáo một viên cảnh sát đã bóc lột tình dục cô trong 2 năm với lý do “sẽ kết hôn”. Cô gái này đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát trưởng, cô nói rằng bị cáo đã khiến cô có thai nhưng từ chối kết hôn với cô.

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 Cô gái đã bị một cảnh sát Ấn Độ cưỡng hiếp suốt 2 năm trời với lý do 'sẽ kết hôn' - Ảnh minh họa: Internet

Người bị tố cáo là Batukdhar Dwivedi – một cảnh sát. Nạn nhân cho biết, bị cáo từ chối kết hôn với cô và đe dọa sẽ phát tán video của cô lên mạng xã hội. Phía cảnh sát xác nhận rằng đã nhận được đơn tố cáo của cô gái và đang mở cuộc điều tra. Hiện tại tung tích của viên cảnh sát này cũng đang được tìm kiếm. Được biết, vụ việc xảy ra khoảng hơn 2 năm trước và hiện nay được cảnh sát Kanpur đặc biệt chú ý.

Cô gái cho biết, Batukdhar Dwivedi đã bóc lột tình dục cô trong hai năm với lý do kết hôn. Ban đầu tên cảnh sát này hứa hẹn sẽ cưới nạn nhân sau khi anh ta trở thành cảnh sát. Không chỉ vậy Batukdhar Dwivedi còn hứa với mẹ cô gái rằng, khi cô bé đủ 18 tuổi sẽ kết hôn với cô.

Vậy nhưng, khi cô gái thông báo mình có thai, người đàn ông này lại từ chối kết hôn với cô. Bên cạnh đó hắn ta bắt đầu tống tiền nạn nhân. Hắn nói rằng sẽ đăng tải những video của nạn nhân lên mạng xã hội nếu không nhận được tiền.

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