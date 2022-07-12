Chảy máu mũi khi đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp, nam MC nhận vô vàn lời khen vì bình tĩnh xử lý

Thế giới 12/07/2022 13:31

Một người dẫn chương trình bất ngờ bị chảy máu mũi khi đang phát sóng trực tiếp nhưng vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo QQ, vào tối ngày 11/7 tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, một người dẫn chương trình thời sự bị chảy máu mũi khi đang phát sóng trực tiếp. Mặc dù vậy nam MC này vẫn bình tĩnh xử lý tình huống và tiếp tục dẫn chương trình đến khi bản tin phát sóng kết thúc.

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 Bị chảy máu mũi khi đang phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình vẫn bình tĩnh xử lý tình huống

 

Sau khi chương trình phát sóng, nam MC này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến “nam chính” của vụ việc này và nể phục sự chuyên nghiệp của anh. Vậy nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, nam MC không phải “đánh cược” sức khỏe của mình như vậy. Vụ việc hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng Trung Quốc cư dân mạng phát sóng trực tiếp

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