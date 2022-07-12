Cậu bé 8 tuổi ngồi ôm thi thể em trai 2 tuổi bên lề đường vì xe cứu thương từ chối vận chuyển

Thế giới 12/07/2022 14:36

Cậu bé 8 tuổi ngồi ôm thi thể em trai 2 tuổi bên lề đường xảy ra tại Ấn Độ mới đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này.

Theo 163, vào ngày 9/7, một cậu bé 8 tuổi ngồi ôm thi thể em trai 2 tuổi của mình bên lề đường ở Morena, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cha của hai đứa trẻ - Poojaram Jatav đang ráo riết tìm xe cấp cứu để đưa thi thể đứa con trai đã mất về nhà.

Được biết vụ việc xảy ra tại làng Badfra, sức khỏe của cậu con trai 2 tuổi Raja đột ngột xấu đi. Ban đầu, Jatav cố gắng chữa bệnh cho con trai tại nhà nhưng sau đó tình hình xấu đi. Jatav và cậu con trai lớn Gulshan đưa Raja đến bệnh viện khu vực Morena để điều trị.

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 Cậu bé 8 tuổi ôm xác em trai ngồi bên lề đường vì không có xe cứu thương khiến nhiều người xót xa

Tuy nhiên Raja đã qua đời tại bệnh viện, vì gia đình quá nghèo khó nên Jatav đã cầu xin bệnh viện bố trí xe cứu thương để đưa thi thể con trai về nhà nhưng lời cầu xin của anh đã bị từ chối. Sau đó, Jatav đã để cậu con trai 8 tuổi ôm thi thể đứa con 2 tuổi ngồi bên lề đường còn mình thì đi tìm xe để đưa con về nhà.

Khi những người chứng kiến báo cảnh sát, cơ quan chức năng đã bố trí xe cấp cứu đưa cha con Poojaram Jatav về nhà. Trước sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, phía bệnh viện cho biết đã bố trí xe cấp cứu như khi xe đến nơi thì cha con Jatav đã rời đi.

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