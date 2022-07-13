Nghiên cứu mới: Ánh nắng mùa hè có thể khiến đàn ông thèm ăn hơn

Thế giới 13/07/2022 09:52

Ngoài việc làm đen da, ánh nắng mặt trời cũng có thể gây ra nhiều tác động khác đối với cơ thể con người, một nghiên cứu mới đây cho thấy ánh nắng mùa hè có thể khiến đàn ông thèm ăn hơn.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngoài việc làm đen da, một nghiên cứu mới đây cho thấy việc tiếp xúc với ánh nắng vào mùa hè có thể khiến đàn ông thèm ăn hơn. Thông tin này được đăng tải trên tờ The Guardian của Anh vào ngày 11/7.

Nghiên cứu này cho thấy phản ứng sinh lý của cơ thể con người khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Bên cạnh đó ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời lên nồng độ hormone trong máu khác nhau giữa nam và nữ.

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 Ánh nắng mặt trời vào mùa hè có thể khiến đàn ông thèm ăn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tel Aviv, Israel đã tiến hành điều tra tình trạng dinh dưỡng của hơn 3.000 đối tượng nghiên cứu và phát hiện ra rằng nam giới sẽ tăng lượng thức ăn nạp vào trong những tháng mùa hè. Trong các thí nghiệm cụ thể, các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu nam giới và phụ nữ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào buổi trưa 25 phút, nồng độ hormone thúc đẩy sự thèm ăn trong máu của đàn ông tăng lên nhưng điều này lại không xảy ra ở phụ nữ.

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Từ khóa:   tình trạng dinh dưỡng sự thèm ăn phản ứng sinh lý

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