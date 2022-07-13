Clip: Nữ phóng viên bất ngờ tát một cậu bé đứng bên cạnh ngay trên sóng truyền hình gây tranh cãi

Thế giới 13/07/2022 10:37

Mới đây một nữ phóng viên bất ngờ có hành động tát một cậu bé đứng cạnh mình trong buổi phát sóng trực tiếp gây tranh cãi mạng xã hội.

Theo New Delhi TV của Ấn Độ ngày 12/7, mới đây một nữ phóng viên Pakistan đã có hành động gây tranh cãi khi bất ngờ tát một cậu bé đứng bên cạnh mình ngay trong buổi phát sóng trực tiếp. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Nguồn tin này cho hay, sự việc xảy ra vào cuối tuần trước, nữ phóng viên đứng cạnh những người dân địa phương khi thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp. Một cậu bé áo trắng đứng cạnh nữ phóng viên đã giơ cánh tay lên và gọi thêm một người khác, hành động này của cậu bé khiến nữ phóng viên tức giận và bất ngờ tát cậu bé.

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 Nữ phóng viên nhận nhiều chỉ trích khi tát một người dân ngay trên sóng truyền hình trực tiếp

Ngay sau đó đoạn video nữ phóng viên tát người dân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Phía nữ phóng viên đã giải thích cho hành động của mình như sau, cậu bé đang bắt nạt người khác và cô ấy không thể dung thứ cho hành vi kiểu này.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng mạng xã hội phát sóng trực tiếp

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