Được biết, trước đây người vợ từng nhiều lần phản đối chuyện ngoại tình của chồng, vậy nhưng người đàn ông này không bao giờ muốn dừng lại.

Theo India Today, mới đây một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Samastipur, bang Bihar, Ấn Độ. Một người đàn ông đã giết vợ của mình vì bị phản đối chuyện ngoại tình, sau đó người đàn ông này đã treo xác vợ lên một cây cột điện. Vụ việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ.

Người phụ nữ bị chồng ra tay sát hại vì phản đối việc chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc xảy ra, dân làng đã thông báo cho cảnh sát về tội ác này. Được biết hiện tại người chồng đã bị cảnh sát bắt giữ. Nạn nhân được xác định là Uma Devi, trước đây nạn nhân từng nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình và yêu cầu hắn ta chấm dứt nhưng người chồng không làm theo.

Một người con của hai vợ chồng đã chia sẻ với truyền thông rằng: “Cha tôi đã giết mẹ tôi vì bà từng nhiều lần phản đối chuyện ông ngoại tình. Nhiều lần, mẹ tôi yêu cầu bố tôi chấm dứt mọi chuyện bất chính của mình nhưng ông ấy không bao giờ nghe lời”.

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