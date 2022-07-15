Người đàn ông giết bạn rồi “vu oan” cho một con rắn

Thế giới 15/07/2022 14:06

Sau khi giết bạn, người đàn ông đã đặt một con rắn hổ mang đã chết bên cạnh thi thể để “vu oan” cho con rắn, vậy nhưng hành vi này đã bị lật tẩy.

Theo India Today, ngày 13/7 cảnh sát đã bắt một người đàn ông vì liên quan đến cái chết của bạn mình tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Điều đáng nói người đàn ông này đã đặt một con rắn hổ mang đã chết bên cạnh nạn nhân để tạo hiện trường giả.

Phía cảnh sát cho biết, thi thể của tài xế xe buýt Naval Singh đã được tìm thấy tại nhà của người bạn Sandeep Baghmare. Một con rắn hổ mang đã chết cũng nằm gần xác chết. Được biết, tối hôm trước Baghmare đã yêu cầu Singh ngủ lại nhà mình vì trời đã khuya. Sáng hôm sau, Baghmare thông báo với cảnh sát rằng bạn mình đã chết.

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 Sau khi thực hiện hành vi giết người, Baghmare đã để một con rắn đã chết bên cạnh thi thể nhằm tạo hiện trường giả - Ảnh minh họa: Internet

Khi cảnh sát đến nhà của Baghmare, họ tìm thấy một con rắn hổ mang đã chết nằm gần xác của nạn nhân. Hiện trường cho thấy, có vẻ như Singh đã chết do bị rắn cắn khi đang ngủ vào ban đêm. Vậy nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi không liệt kê rắn cắn là nguyên nhân tử vong. Báo cáo cho thấy, nạn nhân đã chết do ngạt thở.

Ngay sau đó Baghmare đã bị cảnh sát thẩm vấn, người này khai rằng sự việc xảy ra khi họ đang đánh nhau, con rắn đã chết được đặt vào hiện trường vụ án nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hiện tại Baghmare đã bị bắt, phía cảnh sát vẫn đang điều tra xem nghi phạm thực hiện vụ giết người một mình hay có đồng phạm khác.

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Từ khóa:   khám nghiệm tử thi nguyên nhân tử vong tạo hiện trường giả

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