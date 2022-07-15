Đêm nào ngủ cũng phải rải tiền dưới giường, chàng trai chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng này

Thế giới 15/07/2022 15:02

Anh Đàm luôn có thói quen rải tiền xuống dưới ga giường mới ngủ ngon giấc vậy nhưng buổi trưa hôm đó trở về nhà mọi thứ sụp đổ trước mắt anh.

Theo Baijiahao, anh Đàm năm nay 23 tuổi, anh thuê một căn phòng khoảng 10 mét vuông tại Hàng Châu, Trung Quốc để sinh sống. Vậy nhưng vụ việc xảy ra vào ngày 11/7 đã khiến cuộc đời anh thay đổi.

ga giuong 1
 Từ nhỏ đến lớn, anh Đàm có thói quen là rải từng tờ tiền dưới ga trải giường của mình

Chia sẻ với phóng viên, anh Đàm cho biết khoảng 11h30 trưa 11/7, căn nhà anh thuê bất ngờ bốc cháy lúc này anh đang ở bên ngoài. Những người trong khu trọ đã nhắn tin báo cho anh Đàm biết sự việc. Khi anh Đàm về đến nơi, đồ đạc trong nhà đều bị thiêu trụi. Bản thân anh Đàm bị thiệt hại rất lớn, hiện anh không biết ai sẽ bồi thường cho anh. Nguyên nhân vụ cháy cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu.

Được biết, ngoài những đồ đạc bị cháy trong phòng, số tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) của anh Đàm cũng bị cháy. Anh Đàm cho hay, anh đã rải từng tờ tiền dưới ga trải giường của mình, đây là tiền lì xì của anh. Từ nhỏ đến lớn anh Đàm luôn giữ thói quen này, mỗi lần chuyển phòng trọ anh đều làm như vậy.

ga giuong 2ga giuong 3

ga giuong 4
 Toàn bộ số tiền anh Đàm lót dưới ga trải giường đã bị thiêu trụi

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi đồ đạc trong phòng anh Đàm, không chỉ vậy số tiền tiết kiệm bấy lâu nay cũng biến mất vì thói quen khác người của mình.

Người đàn ông giết bạn rồi “vu oan” cho một con rắn

Người đàn ông giết bạn rồi “vu oan” cho một con rắn

Sau khi giết bạn, người đàn ông đã đặt một con rắn hổ mang đã chết bên cạnh thi thể để “vu oan” cho con rắn, vậy nhưng hành vi này đã bị lật tẩy.

Xem thêm
Từ khóa:   bị thiêu trụi tiền tiết kiệm nguyên nhân vụ cháy

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích