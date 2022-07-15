Anh Đàm luôn có thói quen rải tiền xuống dưới ga giường mới ngủ ngon giấc vậy nhưng buổi trưa hôm đó trở về nhà mọi thứ sụp đổ trước mắt anh.

Theo Baijiahao, anh Đàm năm nay 23 tuổi, anh thuê một căn phòng khoảng 10 mét vuông tại Hàng Châu, Trung Quốc để sinh sống. Vậy nhưng vụ việc xảy ra vào ngày 11/7 đã khiến cuộc đời anh thay đổi.

Từ nhỏ đến lớn, anh Đàm có thói quen là rải từng tờ tiền dưới ga trải giường của mình

Chia sẻ với phóng viên, anh Đàm cho biết khoảng 11h30 trưa 11/7, căn nhà anh thuê bất ngờ bốc cháy lúc này anh đang ở bên ngoài. Những người trong khu trọ đã nhắn tin báo cho anh Đàm biết sự việc. Khi anh Đàm về đến nơi, đồ đạc trong nhà đều bị thiêu trụi. Bản thân anh Đàm bị thiệt hại rất lớn, hiện anh không biết ai sẽ bồi thường cho anh. Nguyên nhân vụ cháy cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu.

Được biết, ngoài những đồ đạc bị cháy trong phòng, số tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) của anh Đàm cũng bị cháy. Anh Đàm cho hay, anh đã rải từng tờ tiền dưới ga trải giường của mình, đây là tiền lì xì của anh. Từ nhỏ đến lớn anh Đàm luôn giữ thói quen này, mỗi lần chuyển phòng trọ anh đều làm như vậy.

Toàn bộ số tiền anh Đàm lót dưới ga trải giường đã bị thiêu trụi

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu trụi đồ đạc trong phòng anh Đàm, không chỉ vậy số tiền tiết kiệm bấy lâu nay cũng biến mất vì thói quen khác người của mình.

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