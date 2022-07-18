Trong 4 vụ trộm đột nhập ở Phúc Kiến, Trung Quốc, nghi phạm ăn ngủ trong nhà nạn nhân, vậy nhưng tên trộm đã vô tình giết muỗi và đây trở thành bằng chứng mấu chốt giúp cảnh sát phá án.

Mới đây một vụ án hy hữu đã xuất hiện tại Trung Quốc và đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng nước này. Theo đó, ngày 11/6 công an thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhận được tin báo vụ trộm diễn ra tại một căn hộ. Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện ra rằng, tên trộm đã đột nhập vào căn hộ từ ban công. Sau khi vào được bên trong, tên này còn nấu ăn và ngủ qua đêm tại nhà nạn nhân.

Vết máu mà nghi phạm giết muỗi tại hiện trường đã giúp cảnh sát phá án nhanh chóng

Sau đó, cảnh sát tìm thấy xác muỗi dính máu còn rất mới trên tường phòng khách và so sánh với mẫu DNA của một nghi phạm tình nghi trước đó là Chai. Gần đây, xung quanh khu vực này cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tương tự. Chai là một người có tiền án, mẫu DNA của Chai trùng khớp với mẫu máu trên tường.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Chai và điều tra được 4 vụ trộm trong thời gian vừa qua tại khu vực này đều là do Chai thực hiện. Cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phấn khích và bất ngờ với vụ việc này. Thật không ngờ, một vết máu của muỗi lưu lại trên tường lại là bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát phá án.

Người phụ nữ tự sát sau khi bị bạn trai ép phá thai 14 lần trong 8 năm Người phụ nữ 33 tuổi đã tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh, nạn nhân cho biết bản thân đã bị bạn trai ép phá thai 14 lần trong suốt 8 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-sat-pha-4-vu-an-lien-hoan-nho-muoi-483927.html