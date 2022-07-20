Sốc: 90% nữ sinh tham gia một kỳ thi đều phải cởi đồ lót trước khi vào phòng thi

Tại một hội đồng thi ở Ấn Độ, đa phần các thí sinh nữ phải cởi bỏ đồ lót rồi mới được bước vào phòng thi gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Theo 163, một người đàn ông ở huyện Kollam, bang Kerala, Ấn Độ đã nói rằng con gái ông đã được yêu cầu cởi bỏ đồ lót trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh quốc gia NEET. Sau khi sự việc bị phanh phui, Ủy ban Nhân quyền đã yêu cầu cảnh sát Kollam điều tra và gửi báo cáo trong vòng 15 ngày.

Tham gia kỳ thi NEET, nhiều nữ sinh tại Kollam đều được yêu cầu cởi đồ lót trước khi vào phòng thi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, người này cáo buộc rằng các thí sinh nữ tham gia kỳ thi NEET (bao gồm cả con gái của anh ta) đều được yêu cầu cởi bỏ đồ lót trước khi vào phòng thi ở Chathamangalam. Người khiếu nại cho biết, các học sinh bị tra tấn tinh thần bởi hành động này.

Một người đàn ông đã làm đơn tố cáo, con gái của anh cũng phải cởi đồ lót rồi mới được vào phòng thi

Một làn sóng phản đối dữ dội và phẫn nộ đến từ cư dân mạng sau khi sự việc bị phanh phui

Người khiếu nại cho biết thêm, sau khi kiểm tra con gái ông được thông báo rằng móc quần lót của cô bé đã bị máy dò kim loại phát hiện và cô gái đã được yêu cầu cởi nó ra. Gần 90% nữ sinh tham gia kỳ thi phải cởi đồ lót trước khi vào phòng thi. Điều này khiến thí sinh tham gia thi bị bấn loạn tinh thần. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Ấn Độ. Nhiều người phẫn nộ nói rằng: “Những gì xảy ra tại trung tâm khảo thí NEET ở Kollam là hoàn toàn không thể chấp nhận được, nó thực sự gây sốc”.

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