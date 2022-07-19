Cô gái 27 tuổi mắc hội chứng kiềm hô hấp, phải nhập viện cấp cứu do lo lắng bị bố mẹ giục cưới

Thế giới 19/07/2022 14:47

Mới đây một cô gái 27 tuổi đến từ Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu vì mắc hội chứng kiềm hô hấp do lo lắng bị bố mẹ giục cưới.

Theo Baijiahao, ngày 19/7 một cô gái 27 tuổi đến từ Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu vì khó thở, tê tứ chi và co giật. Cô gái được chẩn đoán mắc hội chứng kiềm hô hấp. Bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân cảm thấy khó thở sau khi tranh cãi với bố mẹ. Sau khi được điều trị, một số triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm.

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 Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tranh cãi với bố mẹ chuyện kết hôn

Được biết nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do bố mẹ cô gái liên tục thúc giục chuyện hôn nhân của cô. Sau khi cãi nhau với bố mẹ, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó thở, tê tứ chi và co giật.

Bác sĩ điều trị cho biết thêm, bệnh nhân nhiễm hội chứng kiềm đường hô hấp thường gặp nhất là phụ nữ và một số trẻ em có tâm trạng thất thường. Sự lo lắng quá mức hoặc kích động mạnh sẽ dẫn đến khó thở. Phương pháp điều trị cho hội chứng kiềm hô hấp này tương đối đơn giản, cần phải xoa dịu tâm trạng của bệnh nhân đồng thời điều chỉnh cảm xúc để không lo âu hay kích động quá mức.

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 Phụ nữ và trẻ em có tâm trạng thất thường dễ mắc hội chứng kiềm đường hô hấp

Nhiều cư dân mạng xứ Trung bình luận rằng, cô gái vẫn còn trẻ cha mẹ không nên thúc giục con gái kết hôn. Bên cạnh đó cũng có người chia sẻ: “Bị giục cưới đúng là ác mộng thật”.

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Từ khóa:   thúc giục con gái kết hôn kích động quá mức hội chứng kiềm đường hô hấp

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