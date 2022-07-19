Bị ảnh hưởng nặng nề từ kinh tế cho tới sức khỏe sau khi nhiễm COVID-19, một người phụ nữ 50 tuổi đã làm đơn xin được chết để giải thoát.

Theo Mạng Hoàn Cầu, một người phụ nữ 50 tuổi ở Canada đã nộp đơn xin được chết vì không thể chịu đựng được sự tấn công mà dịch bệnh COVID-19 đem đến. Được biết, người phụ nữ này tên là Tracey Thompson đến từ Toronto, Canada. Trước khi bị nhiễm COVID-19, Tracy làm nghề đầu bếp – một công việc đòi hỏi nhiều giờ lao động chân tay.

Vậy nhưng 26 tháng trước cô bị nhiễm COVID-19, Tracey không chỉ mất đi nguồn thu nhập mà thể lực của cô cũng sa sút do di chứng của SARS-CoV-2 để lại. Lúc nào Tracey cũng thấy mệt mỏi, đến rót một ly nước uống cũng vô cùng khó khăn với cô. Di chứng của COVID-19 khiến Tracey mất đi khả năng đọc và viết, buổi tối thị lực của cô bị mờ đi, hệ tiêu hóa không còn tốt như trước. Khứu giác và thị giác cũng bị virus phá hủy, ngoài ra Tracey thường xuyên bị hụt hơi.

Bị ảnh hưởng nặng nề sau khi nhiễm COVID-19, Tracey đã làm đơn xin được chết

Không còn khả năng quay trở lại làm việc, Tracey không có tài chính, điều này khiến tình trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. Mặc dù chính quyền nơi Tracey sống có phúc lợi cho những người tàn tật nhưng những di chứng của COVID-19 lại chưa được đưa vào chương trình hỗ trợ. Tracey lo lắng rằng sẽ mất vài năm nữa cô mới nhận được hỗ trợ từ chính quyền.

Vì vậy, Tracey nói rằng, trước mắt cô chỉ còn hai con đường để lựa chọn, hoặc là chết dần chết mòn trong đau đớn, hoặc kết thúc cuộc đời một cách nhanh chóng. Cuối cùng Tracey đã quyết định nộp đơn đăng ký xin được chết.

Trẻ sơ sinh bị ném vào thùng rác giữa trời nắng nóng Giữa thời tiết nắng nóng, một đứa trẻ sơ sinh đã bị ai đó ném vào thùng rác, hình ảnh này khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-50-tuoi-lam-don-xin-duoc-chet-sau-khi-nhiem-covid-19-484354.html