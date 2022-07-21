Bất mãn với cuộc hôn nhân của con trai, mẹ chồng phóng hỏa thiêu sống con dâu đang mang thai

Thế giới 21/07/2022 16:05

Vào ngày 17/7, bị cáo đã cãi nhau với nạn nhân, cuộc cãi vã leo thang và cuối cùng bị cáo đổ xăng lên người cô con dâu đang mang thai trước khi châm lửa đốt.

Theo India Today, một sự việc kinh hoàng mới đây đã xảy ra tại bang Telangana, Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Một người phụ nữ ở quận Kamareddy đã phóng hỏa thiêu sống cô con dâu đang mang thai 4 tháng của mình.

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 Bất mãn với hôn nhân của con trai, mẹ chồng đã phóng hỏa thiêu sống cô con dâu đang mang thai ở tháng thứ 4 - Ảnh minh họa: Internet

Được biết bị cáo là A Kurati rất bực tức với con dâu sau khi nạn nhân kết hôn với con trai mình. Theo cảnh sát, vào ngày 17/7, A Kurati đã cãi nhau với nạn nhân, cuộc cãi vã leo thang và cuối cùng bà mẹ chồng này đã đổ xăng lên người cô con dâu đang mang thai tháng thứ 4 rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân bị sảy thai, thương tích 50% và đang được điều trị tại bệnh viện ở Nizamsagar. Bị cáo A Kurati và con trai bị cáo cũng là chồng nạn nhân đã bị cảnh sát đưa đi. Hiện tại, phía cảnh sát đang mở rộng điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

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