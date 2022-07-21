Đến nhà bạn chơi, người phụ nữ 22 tuổi bị ép phải bán trứng của mình

Ban đầu Shruti được chào đón đến nhà của Aishwarya, vậy nhưng mọi thứ đã thay đổi nghiêm trọng sau đó khi vợ chồng người bạn này nhốt cô vào trong phòng.

Một sự việc gây phẫn nộ mới đây đã xảy ra tại Ấn Độ, một người phụ nữ 22 tuổi đã được vợ chồng người bạn mời đến nhà chơi nhưng sau đó lại nhốt cô trong phòng với mục đích ép buộc bán trứng.

Shruti đến nhà Aishwarya chơi nhưng lại bị vợ chồng bạn nhốt lại, ép cô phải bán trứng của mình

Theo India Today, sự việc này xảy ra vào tuần trước. Nạn nhân tên là Shruti - một người phụ nữ 22 tuổi và là mẹ của một em bé 2 tuổi. Shruti kể rằng, ban đầu cô được chào đón tại nhà của bạn mình là Aishwarya, nhưng mọi thứ đã thay đổi nghiêm trọng sau đó khi vợ chồng Aishwarya nhốt vào phòng và đánh đập. Cũng theo cáo buộc của Shruti, vợ chồng Aishwarya đã ép buộc cô phải bán trứng của mình để lấy tiền.

Sau đó, Shruti đã trốn thoát khỏi nhà của Aishwarya và gặp chồng cô đồng thời nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Sau quá trình điều tra ban đầu, bị can Aishwarya và chồng đã bị cảnh sát bắt giữ.

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