Hai nữ sinh bị giáo viên lột sạch quần áo, khỏa thân một tiếng đồng hồ

Thế giới 22/07/2022 10:22

Mới đây hai nữ sinh thuộc tầng lớp Dalit đã bị chính giáo viên của mình lột trần tại một trường công lập gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Ấn Độ.

Theo 163, sự việc diễn ra vào ngày 11/7, nạn nhân là hai trẻ vị thành niên đang học lớp 4, một bé 8 tuổi và một bé 9 tuổi. Tại một trường công lập ở thị trấn Hapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hai nữ sinh thuộc tầng lớp Dalit đã bị giáo viên của mình lột trần. Sau đó đồng phục của hai em đã được đưa cho bạn nữ khác để chụp ảnh. Báo cáo cho biết, hai cô gái đã phải khỏa thân trong khoảng một tiếng đồng hồ.

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 Hai nữ sinh đã bị giáo viên lột trần sau đó đưa đồng phục cho hai bạn khác mặc để chụp ảnh

Các phụ huynh cho rằng con gái của họ đã được yêu cầu cởi đồng phục của mình và đưa cho hai học sinh khác không mặc đồng phục để họ chụp ảnh trong lớp. Một người mẹ cho biết: “Khi con gái tôi nói rằng con bé không thể làm điều đó, họ đã đánh con bé và buộc nó cởi đồng phục”.

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 Dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước sự việc này

Sau khi phụ huynh khiếu nại vấn đề này, hai giáo viên đã bị đình chỉ công tác. Giáo viên thực hiện hành động này là để chụp ảnh chứng mình rằng mọi nữ sinh ở trường của họ đều có đồng phục và mọi học sinh đều mặc nó đến lớp. Sau khi sự việc này được công bố, cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra để đòi lại công bằng cho hai nạn nhân.

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Từ khóa:   tầng lớp Dalit đình chỉ công tác đòi lại công bằng

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