Quan sát qua màn hình camera, anh Trương nhận thấy, tài xế lái chiếc xe của anh chính là cậu con trai 12 tuổi, ngồi bên cạnh là đứa con gái nhỏ của mình.

Vào trưa ngày 18/7, anh Trương báo cảnh sát rằng chiếc xe hơi của anh đã bị đánh cắp. Sau đó phía cảnh sát truy xuất dữ liệu và phát hiện chiếc xe của anh Trương đang được chạy với tốc độ 120 km/h trên đường cao tốc. Thì ra cậu con trai 12 tuổi của anh Trương chính là tài xế, ngồi bên cạnh còn có cô con gái nhỏ của anh Trương.

Anh Trương không tin vào mắt mình khi thấy cậu con trai 12 tuổi đang lái xe chạy trên đường cao tốc

Sau đó phía cảnh sát đã liên lạc với nhân viên trên đường cao tốc và tìm thấy hai đứa trẻ. Qua tìm hiểu phía cảnh sát được biết, do đang nghỉ hè nên hai anh em ở nhà học bài, sau khi làm bài tập xong cảm thấy buồn chán nên đã lấy chìa khóa xe hơi của bố để đi chơi. Do không biết đường nên hai anh em đã chạy vào đường cao tốc. Sau khi chạy được 200km, hai anh em bắt đầu hơi sợ và tìm đường ra khỏi cao tốc.

Do buồn chán vì đang nghỉ hè, cậu bé 12 tuổi đã lấy trộm chìa khóa xe hơi của bố đưa em gái đi chơi

Khi cảnh sát hỏi cậu bé đã học lái xe như thế nào, cậu bé 12 tuổi trả lời rằng, bình thường cậu thích nhìn bố lái xe, cách thức vận hành cậu đều biết. Hơn nữa cậu bé thường xuyên chơi đua xe nên đã “to gan” lấy trộm xe của bố đưa em đi chơi. Sau khi bị cảnh sát phê bình, hai đứa trẻ và người bố đã được cho về nhà.

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