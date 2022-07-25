Mẹ bất tỉnh sau tai nạn, cậu bé 9 tuổi bình tĩnh hô hấp nhân tạo nhờ học được trên tivi

Thế giới 25/07/2022 10:27

Một cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc được cộng đồng mạng nước này khen ngợi hết lời vì đã nhanh trí và bình tĩnh hô hấp nhân tạo khi mẹ bất tỉnh.

Theo SCMP, sự việc này xảy ra vào ngày 19/7 tại Hợp Phì, An Huy, miền đông Trung Quốc. Trong khi mẹ của cậu bé đi xe đạp điện đến đón con trai thì bị tai nạn ô tô và bất tỉnh. Cậu bé 9 tuổi đã nhanh trí và rất bình tình thực hiện hô hấp nhân tạo cho mẹ - điều mà cậu bé học được trên tivi.

cau be 9 tuoi
 Thấy mẹ bất tỉnh, cậu bé 9 tuổi đã bình tĩnh hô hấp nhân tạo cho mẹ nhờ những gì học được trên tivi

Đoạn video quay lại hiện trường vụ việc cho thấy, người phụ nữ nằm trên mặt đất ở ngã tư đông đúc với chiếc xe đạp điện bên cạnh. Có thể nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương trên đầu của người phụ nữ. Cũng trong video này, cậu con trai 9 tuổi của nạn nhân đã gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”. Khi không thấy mẹ tỉnh lại, cậu bé 9 tuổi bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho mẹ.

Sau khi hô hấp nhân tạo cho mẹ, cậu bé đã mở ô che nắng cho mẹ trong lúc chờ xe cấp cứu. Cậu bé nói với mẹ: “Mẹ, mẹ cố gắng nhé!”. Tài xế xe cứu thương cho biết, người mẹ đã bất tỉnh và có vết thương hở trên đầu khi xe cấp cứu đến, tuy nhiên sau đó bà đã tỉnh lại trên đường đến bệnh viện.

 

Bố của cậu bé sau đó cho biết, hiện nay vợ anh đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ về cậu con trai, người bố cho biết, ở nhà hai vợ chồng anh chưa từng dạy cậu bé hô hấp nhân tạo, những điều con trai thể hiện đều là do cậu bé học được trên tivi.

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