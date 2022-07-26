Cảnh tượng hỗn loạn trong một đám cưới khiến 6 người bị thương đã diễn ra tại Ấn Độ khi người dân muốn ngựa tham gia nhảy tại hôn lễ.

Thông tin từ NDTV của Ấn Độ ngày 25/7 cho biết, một con ngựa ở Uttar Pradesh được cho là sợ hãi bởi âm thanh tại địa điểm tổ chức đám cưới nên đã mất kiểm soát. Con ngựa này đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn giữa đám đông khiến 6 người bị thương.

Cảnh tượng kinh hoàng này đã xảy ra tại một đám cưới tại Ấn Độ khiến 6 người bị thương

Một đoạn video được phát trên mạng cho thấy, dân làng đang nhảy múa theo điệu nhạc trong đám cưới thì bỗng nhiên con ngựa bị mất kiểm soát. Dường như âm thanh chát chúa đã kích thích con ngựa khiến nó chạy vào giữa đám đông và gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Theo báo cáo, 6 người đã bị thương trong vụ việc, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Được biết, việc bắt ngựa “nhảy” trong đám cưới là một phong tục truyền thống của địa phương. Khi xảy ra sự việc, chủ nhân của con ngựa đang cố gắng khiến nó nhảy, vậy nhưng kết quả là, âm thanh tại đám cưới khiến con ngựa mất kiểm soát rồi bắt đầu chạy vào giữa đám đông gây ra cảnh tượng kinh hoàng đó.

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