Khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội, nam thanh niên bị công ty mở cuộc điều tra

Nam thanh niên khoe khoang trên mạng xã hội rằng mình từng được uống loại trà có giá 1.4 tỷ đồng một kg, hút một bao thuốc lá giá 4.3 triệu đồng bị công ty mở cuộc điều tra.

Mới đây một nam thanh niên tên Zhou Jie đã làm dậy sóng cộng đồng mạng Trung Quốc khi khoe khoang rằng anh ta từng được uống loại trà có giá 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng) một kg. Không chỉ vậy, người này còn khoe rằng từng được một quan chức tặng loại thuốc có giá 1.200 tệ (khoảng 4.3 triệu đồng) một bao. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

Khoe khoang trên mạng xã hội, Zhou Jie bị công ty mở cuộc điều tra - Ảnh minh họa: Internet

Zhou Jie là nhân viên của công ty Capital Operation Holding Group, đây là công ty thuộc sở hữu nhà nước ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Zhou Jie còn cho biết bố mình làm việc trong chính quyền tỉnh. Những bài đăng khoe mẽ về sự giàu có của Zhou Jie trên mạng xã hội khiến dư luận nước này hoài nghi về nguồn gốc tài sản mà Zhou Jie sở hữu. Trước sức ép của dư luận, công ty Capital Operation Holding Group buộc phải mở một cuộc điều tra Zhou Jie. Phía công ty cho biết, Zhou Jie vào làm tại công ty từ tháng 3/2020. Các bài đăng khoe khoang tài sản của Zhou Jie được thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, Capital Operation Holding Group sẽ công bố các thông tin chi tiết đến công chúng đồng thời sẽ xử lý theo luật định nếu có vi phạm.

Zhou Jie từng khoe mẽ rằng, mình được uống loại trà có giá 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1.4 tỷ đồng) một kg

Theo 163, sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội và bị công ty điều tra, Zhou Jie tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Ngày 26/7, Zhou Jie trả lời phỏng vấn, anh cho biết mình chỉ là một nhân viên bình thường trong phòng hành chính của công ty. Bố anh làm việc tại một đơn vị ở tỉnh Giang Tây, không phải cán bộ cao cấp như anh ta khoe khoang trước đây, còn mẹ anh làm giám đốc một công ty nay đã nghỉ hưu. Zhou Jie cho biết, một số bài đăng trên mạng xã hội của mình là không đúng sự thật. Hiện tại, anh rất lấy làm tiếc và hối hận vì những bài đăng không đúng chừng mực của mình đã gây ảnh hưởng xấu đến công ty và nhiều người khác.

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