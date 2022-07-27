Một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại Bokaro, bang Jharkhand, Ấn Độ khi một nữ sinh lớp 9 bị 3 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp suốt 3 tháng trời.

Theo India Today, một nữ sinh lớp 9 đã bị 3 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong 3 tháng tại khu vực Bokaro, bang Jharkhand, Ấn Độ. Nạn nhân đã bị 3 người đàn ông bắt cóc và giam giữ ở một nơi biệt lập.

Nguồn tin này cho hay, khi nạn nhân cô gắng phản kháng thì bị đánh đập thậm tệ. Đến ngày 19/7, bé gái đã tìm cách trốn thoát trở về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Trước đó gia đình nạn nhân đã làm đơn thông báo con gái họ mất tích.

Nữ sinh lớp 9 đã bị 3 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể suốt 3 tháng trời

Được biết, cô gái bị bắt cóc vào ngày 20/4 khi cô đang đi chợ về. Một trong những bị can – Mantosh Kumar lái xe ô tô và bắt cóc cô gái với sự giúp đỡ của hai bị can còn lại. Cả ba thường nhốt cô gái trong phòng ở một nơi vắng vẻ khi họ rời đi. Hiện tại, 3 bị cáo đã bỏ trốn, một đội cảnh sát đã được huy động để truy bắt ba người đàn ông này.

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