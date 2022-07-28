Hạ Minh và Lý Diễm mặc dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn ngoại tình với nhau. Nửa đêm ngày 30/8/2020, hai người cùng nhau thuê phòng khách sạn. Vậy nhưng lần ngoại tình này của hai người không được thuận lợi, chồng Lý Diễm đã định vị và tìm được khách sạn mà vợ và nhân tình đang thuê. Lưu Uy – chồng của Lý Diễm đi cùng 3 người bạn đến khách sạn, cuối cùng cũng biết được Lý Diễm và Hạ Minh thuê phòng ở tầng 6. Sau một hồi gõ cửa, Lý Diễm đã chịu mở cửa phòng, vậy nhưng khi Lưu Uy và những người bạn vào phòng thì lại không tìm được tung tích của Hạ Minh. Khi một người bạn của Lưu Uy xuống dưới đất thì phát hiện Hạ Minh đã chết trên một bãi đất trống.

Mặc dù đều đã có gia đình riêng nhưng Hạ Minh và Lý Diễm vẫn ngoại tình với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Lý Diễm và những người có liên quan đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Lý Diễm cho biết, hơn 1 giờ sáng ngày hôm đó, cô nghe được tiếng gõ cửa của chồng. Hạ Minh và Lý Diễm lập tức mặc quần áo, sau đó Hạ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện bên cạnh đó có cục nóng máy lạnh. Sợ bị phát hiện, Hạ Minh đã trèo ra ngoài trốn. Lúc đó Lý Diễm thấy khá nguy hiểm nên nói Hạ Minh không làm như thế. Vậy nhưng Hạ Minh lại nói rằng, bên cạnh có một đường ống, anh ta trèo xuống dưới theo đường này sẽ không sao. Sau đó Lý Diễm đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại nên không phát hiện ra Hạ Minh đã xảy ra chuyện.