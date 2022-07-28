Bị bắt gian tại trận khi đang ngoại tình, người đàn ông trốn ra ngoài cửa sổ nhưng không may rơi xuống đất tử vong, gia đình khởi kiện đòi bồi thường 4.6 tỷ đồng

Thế giới 28/07/2022 17:25

Mặc dù đều đã có gia đình nhưng hai người vẫn ngoại tình với nhau, khi bị chồng cô gái bắt gian tại trận, người đàn ông trốn ra ngoài cửa sổ nhưng không may rơi xuống đất tử vong.

Hạ Minh và Lý Diễm mặc dù đã có gia đình riêng nhưng vẫn ngoại tình với nhau. Nửa đêm ngày 30/8/2020, hai người cùng nhau thuê phòng khách sạn. Vậy nhưng lần ngoại tình này của hai người không được thuận lợi, chồng Lý Diễm đã định vị và tìm được khách sạn mà vợ và nhân tình đang thuê. Lưu Uy – chồng của Lý Diễm đi cùng 3 người bạn đến khách sạn, cuối cùng cũng biết được Lý Diễm và Hạ Minh thuê phòng ở tầng 6. Sau một hồi gõ cửa, Lý Diễm đã chịu mở cửa phòng, vậy nhưng khi Lưu Uy và những người bạn vào phòng thì lại không tìm được tung tích của Hạ Minh. Khi một người bạn của Lưu Uy xuống dưới đất thì phát hiện Hạ Minh đã chết trên một bãi đất trống.

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 Mặc dù đều đã có gia đình riêng nhưng Hạ Minh và Lý Diễm vẫn ngoại tình với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó Lý Diễm và những người có liên quan đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Lý Diễm cho biết, hơn 1 giờ sáng ngày hôm đó, cô nghe được tiếng gõ cửa của chồng. Hạ Minh và Lý Diễm lập tức mặc quần áo, sau đó Hạ Minh nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện bên cạnh đó có cục nóng máy lạnh. Sợ bị phát hiện, Hạ Minh đã trèo ra ngoài trốn. Lúc đó Lý Diễm thấy khá nguy hiểm nên nói Hạ Minh không làm như thế. Vậy nhưng Hạ Minh lại nói rằng, bên cạnh có một đường ống, anh ta trèo xuống dưới theo đường này sẽ không sao. Sau đó Lý Diễm đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại nên không phát hiện ra Hạ Minh đã xảy ra chuyện.

Mặc dù cái chết của Hạ Minh không vẻ vang gì nhưng bố mẹ và vợ Hạ Minh vẫn quyết định khởi kiện vợ chồng Lý Diễm, những người bạn của Lưu Uy và khách sạn. Họ muốn được bồi thường số tiền 1.3 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.6 tỷ đồng) cho cái chết của Hạ Minh.

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 Sợ bị bắt gian tại trận, Hạ Minh đã trèo ra ngoài cửa sổ nhưng không may rơi xuống đất tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chứng cứ trong vụ án, Hạ Minh trèo ra ngoài cửa sổ trước khi Lưu Uy và những người bạn bước vào phòng. Hạ Minh biết được sự nguy hiểm của việc trèo ra ngoài cửa sổ tầng 6 nhưng vẫn làm. Chính vì vậy, cái chết của Hạ Minh không liên quan gì đến Lý Diễm, Lưu Uy và những người bạn của Lưu Uy. Trước những yêu cầu vô lý của gia đình Hạ Minh, tòa án đã bác bỏ mọi yêu cầu đòi bồi thường.

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Từ khóa:   thuê phòng khách sạn vợ và nhân tình quyết định khởi kiện

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