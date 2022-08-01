Chung sống 16 năm, người chồng bàng hoàng phát hiện cả 3 người con đều không phải con ruột

Sau 16 năm chung sống, một ngày Trần sốc nặng khi phát hiện cả ba người con gái đều không phải là con ruột của mình sau khi phát hiện vợ ngoại tình.

Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc bàn luận sôi nổi về sự việc của một người đàn ông họ Trần đến từ tỉnh Giang Tây. Vào tháng 3 năm nay, Trần phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông trong khách sạn. Sau đó anh Trần đã tiến hành xét nghiệm DNA với ba đứa con gái và phát hiện cả ba người con này đều không phải là con ruột của mình.

Phát hiện vợ ngoại tình, anh Trần đã đưa ba đứa con gái đi xét nghiệm và sốc nặng khi biết rằng cả ba người con đều không phải con ruột của mình

Sau khi sự việc xảy ra, Trần đã liên lạc các đơn vị truyền thông để chia sẻ câu chuyện của mình. Trần cho biết, anh làm điều này là vì “không cam tâm”. Ngày 30/7, phóng viên liên hệ vợ của Trần, tuy nhiên người phụ nữ này phủ nhận chuyện ngoại tình với người đàn ông khác nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi những đứa trẻ có phải là con ruột của Trần hay không? Người đàn ông họ Ngô – người hẹn hò với vợ Trần cũng được phóng viên liên lạc nhưng người này không nghe máy.

Vợ Trần phủ nhận việc ngoại tình nhưng không trả lời việc 3 đứa con có phải con ruột của Trần không - Ảnh minh họa: Internet

Theo QQ, đến ngày 31/7 Ngô chủ động liên hệ lại với phóng viên. Theo Ngô, ngày anh ta bị Trần “bắt gặp” tại khách sạn, anh ta chỉ đến đón vợ của Trần mà thôi. Nếu như Trần nói hai người cùng trả phòng thì Trần phải đưa ra bằng chứng. Ngô nói, anh ta chỉ giới thiệu việc làm cho vợ của Trần. Hơn nữa, Ngô cho biết mình cũng có gia đình, 3 đứa con không phải là con ruột của Trần không thể "đổ thừa" cho anh ta được. Hiện tại, câu chuyện của Trần vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc.

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