SỐC: 39 học sinh được tiêm vắc xin COVID-19 bằng một ống tiêm duy nhất và lời phát ngôn vô trách nhiệm của người phụ trách

Thế giới 29/07/2022 11:39

Một người phụ trách tiêm chủng đã dùng chung bơm kim tiêm một lần để tiêm vắc xin COVID-19 cho 39 học sinh gây phẫn nộ mạng xã hội.

Thông tin từ NDTV ngày 28/7 đưa tin, một trường trung học ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các em học sinh. Vậy nhưng người phụ trách tiêm chủng – Jitendra Ahirwar chỉ dùng một bơm kim tiêm duy nhất để tiêm cho 39 học sinh.

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 Học sinh Ấn Độ đã được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Dinesh Namdev – một trong những phụ huynh đưa con đi tiêm chủng đã phát hiện sự việc kinh hoàng này. Người này cho biết con gái mình là học sinh lớp 9 và nằm trong số những học sinh được tiêm chủng vào ngày 27/7. Phát hiện điều bất thường, phụ huynh đã hỏi Jitendra Ahirwar rằng anh đã sử dụng bao nhiêu ống tiêm để tiêm cho lũ trẻ. Jitendra Ahirwar trả lời rằng ít nhất 40 trẻ em đã được tiêm chủng chỉ bằng một ống tiêm, Dinesh Namdev sốc nặng và ngay lập tức báo cáo sự việc.

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Jitendra Ahirwar đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 39 học sinh bằng một chiếc bơm kim tiêm

Đáng nói hơn, khi phụ huynh hỏi có biết rằng ống tiêm chỉ được sử dụng một lần, không được tái sử dụng hay không thì Jitendra Ahirwar nói rằng: “Tất nhiên là tôi biết, vậy nhưng cấp trên chỉ cho tôi một ống kim tiêm sử dụng một lần. Đó là lỗi của tôi sao?” Khi các quan chức địa phương đến trường và muốn tìm hiểu về tình hình của Jitendra Ahirwar thì người này đã biến mất. Hiện tại cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ việc kinh hoàng này.

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Từ khóa:   Ấn Độ vụ việc kinh hoàng sử dụng một lần

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