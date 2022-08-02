Mâu thuẫn với mẹ chồng vì bật điều hòa, cô dâu mới cưới 2 tháng lạnh sống lưng với thái độ của người chồng

Thế giới 02/08/2022 10:48

Mặc dù mới kết hôn được hai tháng, vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ đã gặp nhiều sóng gió vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Rất nhiều cô gái kết hôn vì muốn có người đàn ông để mình dựa vào, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đồng hành cùng nhau vượt qua thử thách. Vậy nhưng thực tế lại không hoàn toàn là màu hồng, người chồng mà bạn lựa chọn có thể sẽ biến thành người khác ngay sau khi kết hôn.

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 Với nhiều cô gái, cuộc sống không còn màu hồng ngay sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Theo Baijiahao, cách đây vài ngày một người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết cô và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn vì bật điều hòa. Mẹ chồng phát hiện con dâu bật điều hòa thấy tốn điện nên đã mắng cô con dâu, lúc đó cô gái không hề cãi lại.

Sau khi nổi trận lôi đình với con dâu, người mẹ chồng đã bỏ nhà ra đi, đến nửa đêm người chồng đã tìm được mẹ về. Về đến nhà, anh chồng không động viên vợ mà còn dùng những lời rất khó nghe để mắng chửi, thậm chí đánh vợ dù cặp đôi mới kết hôn được hai tháng.

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 Người chồng mắng chửi vợ sau khi xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

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 Mới kết hôn được hai tháng, cô gái đã nhận đòn roi của chồng

Sự việc này được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng nước này. Nhiều người thương cảm cho cô gái và khuyên cô nên ly hôn, mới kết hôn được hai tháng mà người chồng đã động chân động tay với vợ thì tương lai chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Cũng có người bày tỏ, người chồng đúng tư cách chính là người biết dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu.

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