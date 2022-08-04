Kinh hoàng: Người đàn ông xông vào trường mầm non tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương

Thế giới 04/08/2022 10:29

Cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn đang bàng hoàng trước sự việc một người đàn ông 48 tuổi xông vào trường mầm non tấn công khiến 9 người thương vong.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 3/8/2022 tại huyện An Phúc tỉnh Giang Tây đã xảy ra một sự việc kinh hoàng. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, cầm hung khí xông vào một trường mầm non tư thục của địa phương. Sau khi đâm hai giáo viên mầm non, nghi phạm bắt đầu tấn công nhiều trẻ em khác khiến 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương rồi bỏ trốn ngay sau khi gây án.

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 Lưu cầm hung khí xông vào một trường mầm non và đã gây ra thảm án

Vụ việc này khiến người dân Trung Quốc vô cùng bàng hoàng, đến 22 giờ cùng ngày, phía cảnh sát đã bắt được nghi phạm. Được biết người đàn ông này 48 tuổi họ Lưu, hiện tại phía cảnh sát vẫn đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân nào khiến Lưu đã ra tay tàn nhẫn như vậy.

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 Hiện tại Lưu đã bị cơ quan công an bắt giữ, vụ việc này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng

Một người bạn thời tiểu học của Lưu cho biết, đã nhiều năm không gặp Lưu, sau khi sự việc xảy ra người này đã gọi điện cho Lưu nhưng anh ta không nghe máy. Người bạn này cho biết, Lưu khá nóng tính, trước đây Lưu cũng đã từng ở tù vì tội trộm cắp.

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Từ khóa:   sự việc kinh hoàng người dân Trung Quốc tội trộm cắp

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