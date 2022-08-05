Người phụ nữ cùng lúc hẹn hò với 18 người đàn ông lấy tiền mua hàng hiệu dù đã có chồng con

Mặc dù đã có chồng con nhưng người phụ nữ này vẫn có thể hẹn hò cùng lúc với 18 người đàn ông và lừa được 7,2 tỷ đồng mua để mua đồ hiệu.

Mới đây cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng sửng sốt trước câu chuyện tình ái của Ngô – người phụ nữ sống ở Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Sohu, năm 2012 khi Ngô 19 tuổi cô bắt đầu đến Thượng Hải làm việc, sau đó Ngô đã gặp người đàn ông họ Tăng. Năm 2014, khi Ngô 21 tuổi, cô và Tăng kết hôn với nhau sau 2 năm hẹn hò. Không muốn cuộc sống bình thường, Ngô bắt đầu làm người mẫu và bắt đầu vay mượn để mua sắm đồ hiệu Những vấn đề của cuộc sống sau hôn nhân khiến Ngô cảm thấy ngột ngạt và nhạt nhẽo. Không muốn sống cuộc sống bình thường, Ngô bắt đầu làm người mẫu. Được mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền, xách túi hàng hiệu và tiêu tiền không tiếc tay là ước mơ của rất nhiều cô gái và Ngô cũng không phải ngoại lệ.

Vì vậy, Ngô bắt đầu đăng ký các khoản vay trực tuyến để mua túi xa xỉ và mỹ phẩm hàng hiệu. Cô thường xuyên ở khách sạn sang trọng, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Vậy nhưng có điều đã vay thì sẽ phải trả. Lúc này Ngô bắt đầu sự nghiệp “diễn xuất” của mình. Vì là một người mẫu nên Ngô có rất nhiều người theo đuổi. Cô lấy danh nghĩa là một người độc thân và hẹn hò với những người đàn ông giàu có xung quanh mình.

Ngô và Vương Hoa – một người đàn ông thích chụp hình quen biết từ năm 2013. Sau một thời gian tiếp xúc, cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2017. Ngô và Vương đi ăn uống, mua sắm, xem phim như những cặp đôi bình thường khác. Sau một thời gian qua lại, Ngô đề nghị chụp ảnh cưới với Vương và bắt đầu mua nhà. Ngô đã chủ động đề nghị Vương đi chụp hình cưới Khi Vương còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì lúc này gia đình nhà Ngô liên tục xảy ra chuyện. Cha Ngô bị bệnh cần 100,000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) để chữa trị, Vương đã chuyển cho Ngô số tiền này. Sau một thời gian, em họ của Ngô lại bị cảnh sát bắt, Vương lại chuyển tiền giúp đỡ để em Ngô được tại ngoại. Phía gia đình Ngô liên tiếp xảy ra chuyện, Vương cũng hết tiền và đã phải đăng ký vay trực tuyến để chuyển tiền cho Ngô. Mãi đến nửa cuối năn 2021 Vương mới nhận ra có gì đó không đúng khi căn nhà mà anh mua đã bị thế chấp. Khi tìm hiểu Vương mới biết, vị hôn thê của mình nợ nần nên đã thế chấp căn nhà đó để trả nợ. Đến lúc này, Vương đành phải bán nhà để trả tất cả các khoản nợ của Ngô. Để có tiền mua sắm, Ngô đã hẹn hò cùng lúc với 18 người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Vương vô cùng sốc khi phát hiện ra rằng, vào năm 2020 Ngô đã sinh cho người chồng họ Tăng của mình một cậu con trai. Dù đã có gia đình nhưng Ngô vẫn cùng lúc hẹn hò với 18 người đàn ông để lừa tiền mua sắm đồ hiệu. Được biết, số tiền mà Ngô lừa của những người đàn ông lên đến 2,000,000 nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Cha ruột 3 lần gả con gái thiểu năng trí tuệ cho 3 người đàn ông vì lý do chẳng thể ngờ Một người đàn ông gả cô con gái thiểu năng trí tuệ cấp độ 3 của mình cho 3 người đàn ông khác nhau vừa mới đây đã bị truy tố vì tội lừa đảo.

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