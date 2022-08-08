Vừa được ra tù vì tội cưỡng hiếp, người đàn ông đã rủ bạn bè của mình tấn công người phụ nữ bị xâm hại hai năm trước ép rút đơn kiện

Thế giới 08/08/2022 09:45

Mặc dù đã bị bắt vào năm 2020 vì tội tấn công tình dục vị thành niên nhưng khi vừa được tại ngoại, hung thủ lại tiếp tục tấn công và đe dọa nạn nhân.

Theo 163, vào tháng 7 vừa qua một vụ tấn công tình dục đã xảy ra ở quận Jabalpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân là một người phụ nữ 19 tuổi, 2 năm trước cô gái này khi đang ở tuổi vị thành niên cũng bị tên này cưỡng hiếp.

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 Vừa ra tù, bị cáo lại một lần nữa tấn công tình dục nạn nhân và đe dọa người phụ nữ rút đơn kiện - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, bị cáo tên Vivek Patel từng bị bắt vào năm 2020 vì tội tấn công tình dục một bé gái tuổi vị thành niên. Sau gần một năm bị bắt, người này được tại ngoài vào năm 2021. Tuy nhiên, khoảng một tháng trước, Patel và một người bạn đã dùng dao xông vào nhà của người phụ nữ - nạn nhân 2 năm trước của hắn. Không chỉ tấn công tình dục nạn nhân một lần nữa, Patel và bạn của mình còn quay lại quá trình cưỡng bức nạn nhân. Người đàn ông này đe dọa, nếu nạn nhân không rút đơn kiện hắn ta tội tấn công tình dục 2 năm trước thì hắn ta sẽ đăng tải những video này lên mạng xã hội.

Sau khi nạn nhân trình báo sự việc với cảnh sát, một cuộc điều tra đã chính thức được mở ra. Không lâu sau đó hai bị cáo đã bị bắt.

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Từ khóa:   cưỡng bức nạn nhân tuổi vị thành niên tấn công tình dục

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