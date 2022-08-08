Vụ việc kinh hoàng được phát hiện khi một nữ sinh lớp 8 kêu đau bụng và hạ sinh một bé trai sau đó, không thể ngờ cha ruột của nạn nhân chính là thủ phạm.

Mới đây, cảnh sát Vellore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi vì tội tấn công tình dục cô con gái 13 tuổi của anh ta suốt 10 tháng qua. Vụ việc kinh hoàng này được phát hiện khi một nữ sinh lớp 8 tại một trường công lập kêu đau bụng. Khi cô bé được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán rằng cô bé đang mang thai. Ngày 2/8, cô bé 13 tuổi hạ sinh một bé trai.

Cô bé 13 tuổi bị cha ruột cưỡng hiếp suốt 10 tháng trời, vụ việc kinh hoàng này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Theo 163, cha mẹ của cô bé đã ly hôn, cô sống với anh trai và ông bà. Cô bé đến thăm cha mỗi ngày và mang đồ ăn cho cha. Trong quá trình điều tra, cô bé tiết lộ rằng, chỉ cần cô bé đến gặp cha mình, ông ta sẽ tấn công tình dục cô. Người đàn ông này còn đe dọa con gái của mình sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu nói việc này cho người khác biết.

Ngay sau đó, người đàn ông 44 tuổi – cha ruột của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Cộng đồng mạn Ấn Độ vô cùng phẫn nộ trước hành vi đáng lên án của người cha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-13-tuoi-mang-thai-sau-khi-bi-cha-ruot-tan-cong-tinh-duc-suot-10-thang-489530.html