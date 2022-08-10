Bắt gặp một đám tang trên đường, Triệu nghe nói rằng đó là một người lớn tuổi, gia đình khá giả nên đã đi theo sau đó trộm luôn tro cốt của người quá cố.

Theo Sohu, khoảng tháng 9 tháng 10 năm 2021, người đàn ông họ Triệu bắt gặp một đám tang trên đường ở huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh ta nghe nói rằng đó là một người lớn tuổi trong làng họ Dương, đây là một gia đình khá giả. Đi theo đoàn tang lễ đến nghĩa trang, Triệu định đợi đến khi mọi người rời đi sẽ đào mộ lên lấy hũ tro cốt tống tiền gia đình người quá cố. Triệu theo dõi một đám tang sau đó lên kế hoạch đào hũ tro cốt của người quá cố để tống tiền - Ảnh minh họa: Internet Triệu cẩn thận xác nhận địa điểm chôn cất sau đó rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Đến tháng 11/2021, Triệu một lần nữa quay trở lại nghĩa trang. Hắn đào mộ và lấy trộm hũ tro cốt sau đó đắp lại mộ giống như cũ. Hũ tro cốt Triệu giấu trên một ngọn đồi của ngôi làng bên cạnh.

Vài ngày sau, Triệu liên lạc với Dương – con gái của người quá cố. Hắn tống tiền gia đình người quá cố 500.000 USDT (USDT là một loại tiền ảo) nếu không sẽ phá hủy hũ tro cốt. Vào thời điểm đó 500.000 USDT khoảng 3.19 triệu nhân dân tệ khoảng 11 tỷ đồng. Ban đầu, con gái người quá cố nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa nên không thèm để ý đến. Một tuần sau, Triệu lại tiếp tục liên lạc với Dương đồng thời quay video hũ tro cốt gửi cho cô. Trong cơn tuyệt vọng, Dương đành phải thương lượng với Triệu. Cuối cùng hai bên đồng ý giá 40.000 USDT chuộc lại hũ tro cốt (tương đương 260.000 nhân dân tệ khoảng 900 triệu đồng).

Vì không hiểu tiền ảo nên Dương muốn được giao dịch bằng tiền mặt, vậy nhưng Triệu khăng khăng đòi giao dịch bằng USDT và chỉ cho Dương 2 ngày để chuẩn bị. Không còn cách nào khác, Dương đành nhờ một người bạn ở nước ngoài mua 40.000 USDT vào ngày 18/1 và 20/1 và chuyển chúng vào tài khoản do Triệu chỉ định. Triệu nhất quyết đòi con gái của gia đình họ Dương dùng tiền ảo USDT để chuộc lại tro cốt của cha mình - Ảnh minh họa: Internet Sau khi nhận được 40.000 USDT, Triệu vẫn không hài lòng. Hắn tiếp tục uy hiếp và yêu cầu Dương đưa thêm 160.000 USDT nữa. Không thể chịu đựng thêm, Dương đã báo cảnh sát. Ngày 26/1/2022 Triệu bị bắt tại một bệnh viện. Hắn khai rằng, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, thêm nữa hắn cần tiền để phẫu thuật nên làm liều. Đặc biệt giao dịch bằng tiền ảo phức tạp hơn nên cơ quan công an sẽ khó phát hiện ra. Với hành vi phạm pháp của mình, Triệu đã bị kết án 7 năm tù và phạt 70.000 nhân dân tệ (khoảng 250 triệu), đồng thời phải hoàn trả lại số tiền trước đây Triệu đã tống tiền Dương.

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