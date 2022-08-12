Nam thanh niên 26 tuổi suýt mất mạng vì ăn dưa hấu

Quá khát nước, nam thanh niên 26 tuổi sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã ăn nửa quả dưa hấu liền một lúc, kết quả là bị hôn mê và phải đi cấp cứu.
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Theo Baijiahao, ngày 11/8 một nam thanh niên 26 tuổi tên Tiểu Hà sống tại Thâm Quyến, Quảng Châu đã phải đi cấp cứu vì lý do chẳng thể ngờ. Khi đang ở trong khách sạn, Tiểu Hà cảm thấy vô cùng khát nước nên đã uống rất nhiều đồ uống và ăn hết nửa trái dưa hấu. Ngay sau đó Tiểu Hà rơi vào trạng thái hôn mê, nhân viên khách sạn đã gọi xe cứu thương và đưa Tiểu Hà đến phòng cấp cứu.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của bệnh viện Hằng Sinh, Thâm Quyến chẩn đoán Tiểu Hà nhiễm toan ceton và đã được chuyển đến phòng ICU để cấp cứu. Bác sĩ cho biết, bản thân Tiểu Hà bị bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu vốn đã rất cao nhưng anh ấy không biết tình hình sức khỏe của mình. Tiểu Hà cũng không biết rằng sau khi ăn dưa hấu có hàm lượng đường cao, cơ chế hạ đường huyết trong cơ thể bị tổn thương, lượng đường trong máu tăng mạnh ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người bị bệnh tiểu đường.
Trên thực tế, Tiểu Hà còn ăn rất nhiều trái cây như dứa, táo, lê và uống rất nhiều đồ uống. Hiện tại, Tiểu Hà vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng bệnh của Tiểu Hà đã được cải thiện khá nhiều.