Nhiều hơn răng của cá mập trắng, cậu bé 7 tuổi có 526 chiếc răng trong miệng

Thế giới 11/08/2022 13:29

Một cậu bé ở Ấn Độ có tới 526 chiếc răng trong miệng khiến các nhân viên y tế vô cùng ngạc nhiên và phải mất hàng giờ đồng hồ để nhổ bỏ những chiếc răng thừa.

Ở một người trưởng thành sẽ có 28 chiếc răng và 4 răng khôn, tổng cộng sẽ là 32 chiếc răng. Vậy nhưng một cậu bé 7 tuổi tại Ấn Độ lại có đến 526 chiếc răng khiến các bác sĩ phải mất hàng giờ đồng hồ mới nhổ hết răng thừa. Sau khi nhổ cậu bé còn lại 21 cái răng.

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 Để nhổ hơn 500 chiếc răng trong miệng cậu bé 7 tuổi, các bác sĩ phải mất nhiều giờ đồng hồ

Theo 163, năm 2019 cậu bé 7 tuổi Ravindran khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì trong miệng đầy răng. Sau khi truyền thông Ấn Độ đăng tải thông tin này, một học viện nha khoa ở Chennai đã giúp cậu bé thực hiện ca nhổ răng. Các bác sĩ đã mất nhiều giờ đồng hồ để nhổ hơn 500 chiếc răng cho Ravindran. Được biết, cá mập trắng lớn cũng chỉ có hơn 300 chiếc răng trong miệng, vậy nhưng Ravindran có đến 526 chiếc răng, nhiều hơn cả răng của cá mập trắng.

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 Với 526 chiếc răng trong miệng, cậu bé 7 tuổi nhiều răng nhiều hơn cả răng của cá mập trắng

526 chiếc răng của Ravindran bị giấu trong túi thịt suốt 4 năm, vì răng hàm bị đau cậu bé 7 tuổi đi khám răng mới biết mình có đến hơn 500 chiếc răng trong miệng. Sau khi nhổ răng, hiện tại Ravindran chỉ còn lại 21 chiếc răng.

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