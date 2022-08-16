Người đàn ông sát hại vợ ngay tại tòa án khi được hòa giải ly hôn

Thế giới 16/08/2022 10:41

Một vụ việc kinh hoàng mới đây đã xảy ta ngay tại khuôn viên của tòa án, được biết hai vợ chồng được gọi đến tòa để hòa giải ly hôn.

Theo 163, một người đàn ông ở Karnataka, Ấn Độ đã cắt cổ vợ mình trong khuôn viên của một tòa án địa phương vào ngày 13/8. Sau khi giết vợ, người đàn ông này còn định hành hung con ruột của mình nhưng những người xung quanh đã can ngăn và cứu được đứa trẻ.

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 Khi được tòa án gọi đến để hòa giải, người chồng đã gây ra vụ việc kinh hoàng ngay tại khuôn viên tòa án

Vụ việc kinh hoàng xảy ra trong khuôn viên của tòa án thị trấn Holenarasipura – nơi đang xét xử vụ ly hôn của cặp đôi. Người chết được xác định là Chaitra và bị can được xác định là Shivakumar chồng của cô. Hai vợ chồng đã kết hôn được 7 năm và có một bé gái. Vào ngày 13/7, tòa án đã yêu cầu hai vợ chồng rút đơn ly hôn, giải quyết vấn đề một cách hòa nhã và nên chú ý đến tương lai của con cái họ. Buổi tư vấn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó cả hai đã đồng ý rút đơn ly hôn và đồng ý sống chung vì con.

Tuy nhiên, khi Chaitra đi vào phòng vệ sinh trong khuôn viên tòa án, Shivakumar đã đi theo và tấn công cô bằng dao. Sau đó, anh ta còn định sát hại con gái của mình nhưng được người dân gần đó can ngăn và giao cho công an. Chaitra bị thương và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, nhưng vết thương ở cổ quá nặng khiến cô tử vong ngay sau đó.

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